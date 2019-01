Giocolieri si diventa al Circo galleggiante con l'artista Margherita Corto

La Spezia - Il fascino dei giocolieri nasce in tempi antichissimi e ne suscita anche al giorno d'oggi. E' un'arte senza tempo e l'associazione "Circo galleggiante" di Via Castelfidardo organizza un laboratorio trimestrale di giocoleria adulti (dai 14 anni)

Si parte il 16 gennaio e terminerà il 3 aprile 2019, 12 incontri a cadenza settimanale, il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00.



Lanci, manipolazione, spinning, equilibri... con palline, poi/bolas, clave, sfere, cerchi...

Nel corso del laboratorio impareremo concetti e movimenti base, metodi di apprendimento e allenamento ed esploreremo le possibilità della giocoleria.

Perché venire a provare? Per lanciare nuove sfide a se stessi e riafferrare il significato profondo di "mettersi in gioco".

Se avete attrezzi vostri portateli, se non ne avete, alcuni saranno messi a disposizione dall'insegnante. Non è richiesta nessuna propedeuticità, il laboratorio è open level.



Il corso sarà tenuto da Margherita Corto. Giocoliera e artista di strada, Margherita lavora con La Compagnia Begheré in festival e rassegne di teatro di strada, insegna giocoleria e gestisce la palestra di allenamento libero per giocolieri amatori e professionisti Giocoleria Viareggio.



Per maggiori informazioni sull'insegnante:

Sito web: http://lacompagniabeghere.wixsite.com/la-compagnia-beghere

Facebook: https://www.facebook.com/compagniabeghere