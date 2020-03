Ginnastica e laboratori, Anteas sceglie la via del video

La Spezia - Il decreto emanato l’11 marzo dal Consiglio dei Ministri che impone a tutto il Paese nuove restrizioni per contenere il propagarsi del Corona virus, non ferma il mondo del volontariato!

La frase del premier Giuseppe Conte “Rimaniamo distanti oggi per riabbracciarci più forte domani” ha ispirato Anteas La Spezia a restare “vicina” alle persone grazie alle tecnologie, organizzando attività online rivolte alle diverse fasce di età.

Da lunedì 23 marzo, verranno pubblicati sui canali social di Anteas dei brevi video.

La prima attività proposta sarà la ginnastica dolce condotta dalla docente Elena Salerno che spiega: “L’attività nasce dall'idea di condividere con gli amici di Anteas uno spazio che permetta alle persone di sentirsi parte di un gruppo coeso, sincero e ben organizzato. Restare a casa diventa così un'occasione per dedicarci alle attività che talvolta trascuriamo. Propongo sequenze di mobilità articolare da svolgere a corpo libero affinché la tonicità e l'energia del corpo diventi una spinta anche per il nostro umore e magari un incoraggiamento a trovare il tempo necessario alla cura della nostra salute anche quando l'emergenza sarà finita”.

Verrà ridimensionato e modulato il progetto "Le botteghe della fiducia" data l'attuale emergenza: Stefania Martinico, decoratrice ed esperta in arti visive e discipline dello spettacolo, riprenderà il laboratorio “I colori della fiducia”, percorso esperienziale sui colori e le proprie emozioni, e l’attore e regista Gianluca Rizzo proseguirà il suo laboratorio attraverso la lettura di brani sul tema della fiducia.