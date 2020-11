Gigi Proietti muore nel giorno del suo ottantesimo compleanno

La Spezia - E' morto nella notte a Roma, dove era nato ottant'anni fa, Gigi Proietti. Attore, cabarettista, doppiatore, cantante e autore, ha avuto una lunghissima carriera tra teatro, cinema e televisione. Era stato ricoverato d'urgenza la scorsa notte in una clinica privata per problemi di natura cardiaca. E' spirato poche ore dopo, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

Allievo di Arnoldo Foà e Giulietta Masina, svolge una lunga gavetta tra teatro, cinema, televisione e musica (suonava diversi strumenti). A metà degli anni Settanta il successo sia sul grande schermo (Febbre da cavallo di Steno) che sul palco con lo spettacolo A me gli occhi please. Lavorerà anche con Petri, Lattuada e Monicelli. In anni recenti il sodalizio con i Vanzina per una serie di film comici. Negli anni Novanta protagonista di fiction Rai di grande successo (Il maresciallo Rocca). Da doppiatore ha prestato la voce a Marlon Brando, Paul Newman, Gregory Peck, Dustin Hoffman e Robert De Niro. E' stato la voce di Gandalf lo stregone (Ian McKellen) nella trilogia dello Hobbit in anni recenti. Nel 2017 con Cavalli di battaglia porta in televisione il suo vastissimo repertorio e rinsalda il legame con un pubblico plurigenerazionale.