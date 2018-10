Giacomo Buonavita presenta il suo romanzo alle Terrazze

La Spezia - E' stato uno dei protagonisti dello scorso Premio letterario internazionale città di Cattolica - Pegasus literary awards 2018. La manifestazione culturale romagnola, nata da un'idea dello scrittore nonchè presidente del concorso Roberto Sarra che ogni anno accoglie il bisogno comunicativo di neofiti e veterani del panorama letterario, ha promosso l'opera prima del 24enne spezzino Giacomo Buonavita con il suo romanzo "Come un soffio", secondo nella categoria inediti.



Pregno di una sua particolare carica emotiva, il giovane scrittore è riuscito a recitare, in chiave quasi aulica e celebrativa, il mantra della cripticità animistica. Il protagonista, Tullio, toccherà, attraverso il "viaggio" inteso come abluzione interiore, gradini tematici di forte impatto emotivo. Una storia che non può essere narrata, non può essere riassunta tra le righe di un quotidiano, poiché la chiave di lettura e il pregio dell'identificazione sono il fine ultimo di uno scritto che racconta se stesso.

L'autore, attraverso una sottilissima trama di dissidi, vuole comunicare al lettore e a sé stesso la necessità di percorrere un cammino introspettivo che affondi le radici lì, dove solo lo specchio dell'Io può farsi araldo degli eventi. Leggere un libro richiede del tempo, richiede concentrazione e voglia di compenetrare universi di carta; leggere "Come un Soffio" significa spogliarsi di ogni falso mito, di ogni sorta di pelle.



Il romanzo - approdato sugli scaffali de La Feltrinelli il 20 settembre - verrà presentato dal suo autore, Giacomo Buonavita, eccezionalmente accompagnato dal Professor giuseppe Benelli, il 6 ottobre alle ore 17.30 presso La Feltrinelli Village al centro commerciale Le Terrazze.