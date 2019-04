Giacobbe in concerto al Civico: incasso ai bambini orfani dopo il crollo del Morandi

L'artista genovese si è sempre distinto per l’intesa attività benefica fatta attraverso l’organizzazione di numerose iniziative soprattutto con l’aiuto della nazionale cantanti. Cinque le famiglie colpite dalla tragedia.

La Spezia - Un concerto di beneficenza il cui ricavato andare finirà ai bambini che hanno preso i genitori nel crollo del Ponte Morandi. Lunedì 29 aprile al Teatro Civico alle 21 il cantautore genovese Sandro Giacobbe sarà il protagonista di una serata particolare alla quale l’amministrazione Peracchini ha dato tutto il supporto dovuto mettendo a disposizione gratuitamente il Teatro Civico e patrocinando l’iniziativa. Giacobbe oltre ad essere uno dei più conosciuti ed apprezzati cantautori italiani si è sempre distinto per l’intesa attività benefica fatta attraverso l’organizzazione di numerose iniziative soprattutto con l’aiuto della nazionale cantanti.



Subito dopo la tragedia che ha colpito non solo Genova ma l’intero Paese, Giacobbe ha realizzato il progetto il solidarietà "Noi per voi" per aiutare i bambini rimasti orfani, dopo i tragici fatti il 14 Agosto scorso. Un progetto che sta coinvolgendo tutta la Liguria e che ha già visto: una partita di calcio a Chiavari tra la Nazionale Solidarietà ed una squadra formata da ex calciatori Genoa/Samp/amministratori del Tigullio, un concerto al Teatro Govi a Genova il 19 Ottobre scorso, che ha visto la partecipazione gratuita di numerosi artisti e la grande adesione delle Istituzioni e di tutte le forze dell'ordine che dal primo istante hanno portato il loro aiuto alle persone coinvolte. Dal 24 Agosto (10 giorni dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova), aiutato da altre Associazioni genovesi e con il patrocinio del Comune di Genova e della Provincia, attraverso alcune iniziative sportive e musicali Giacobbe ha raccolto i primi 14.000 Euro, già donati il Natale scorso a favore dei bambini figli delle vittime del Ponte.



In tutto le famiglie colpite dalla tragedia sono cinque: tre di Genova, una di Napoli ed una Moldava ma residente in Trentino, ed i bambini rimasti orfani sono undici. "Genova nel cuore anche alla Spezia - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - dopo la tragedia del Ponte Morandi molte sono le corse alla solidarietà per le famiglie delle vittime e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. In questa maratona c'è anche la generosità di Sandro Giacobbe, cantautore genovese che ha segnato con le sue canzoni la giovinezza di diverse generazioni. Il palco del nostro Civico è pronto a ospitare la serata del 29 aprile che spero sarà un grande successo di pubblico per aiutare concretamente gli undici minori rimasti orfani di padre per il crollo del Ponte".



Sandro Giacobbe dal 1980 ad oggi ha partecipato a quasi tutte le manifestazioni di calcio con la Nazionale Cantanti, prima come calciatore e dal 2001 da allenatore, raccogliendo insieme ai colleghi cantanti più di 90.000.000,00 di Euro, che hanno contribuito a finanziato centinaia di progetti, non ultimo la partita del Cuore disputata a Genova lo scorso Maggio, il cui incasso è stato donato all'Ospedale Gaslini di Genova. Inoltre è stato attivato un l'IBAN IT12V0603001494000047259602 intestato a NOI PER VOI sul quale è possibile fare donazioni.



Info e biglietti: Botteghino Teatro Civico via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00. https://www.vivaticket.it