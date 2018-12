Gesù nasce dal mare alla Spezia, San Terenzo, Tellaro e... in Palmaria

In città si terrà anche il "Natale della gente di Mare". Gli appuntamenti.

La Spezia - Il Natale diventa ancor più suggestivo in riva al Golfo dei Poeti. Si rinnovano anche quest'anno gli appuntamenti alla Spezia, Tellaro, San Terenzo per il natale subacqueo. In provincia sono presenti almeno tre iniziative storiche che si apprestano a spegnere 29 e 48 candeline.

Ma andiamo con ordine, il bambinello arriverà dal mare la notte tra il 24 e l 25 dicembre. Alla Spezia, sin dalla mattina della Vigilia sono in programma: il Natale della gente di mare e l'arrivo di Gesù in passeggiata Morin.

Per quanto riguarda il Natale della gente di mare il tradizionale evento è organizzato da Assonautica Provinciale della Spezia ASD e apre, nella mattinata del 24, la serie di eventi dedicati alla natività in mare.



Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, squadre di subacquei civili professionisti ed appartenenti ai corpi tecnici delle forze dell’ordine, emergeranno dal Terrizzo portando in dote la statuetta di Gesù Bambino.



L’iniziativa è infatti organizzata con la collaborazione delle squadre tecniche navali dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. L'evento è pubblico e si terrà alle ore 10 raggiungendo il Terrizzo con la propria imbarcazione, oppure gratuitamente con il traghetto messo a disposizione da “Navigazione Golfo dei Poeti”. Partenza ore 9.00 da Passeggiata Morin, rientro previsto ore 13.00.



"La messa sarà celebrata sull’isola - si legge in una nota di Assonautica - , in caso di maltempo direttamente a bordo del battello. A seguire, il consueto brindisi augurale.

I soci interessati possono comunicare la propria adesione all’ufficio banchina, presso il Porticciolo De Benedetti in Passeggiata Morin".

La sera del 24 alle 23 come consuetudine ormai da oltre quarant'anni i subacquei del Gruppo approntano il Presepe del Mare, nella suggestiva posizione tra le palme della Passeggiata Morin lungo il molo della città, proprio dietro i due cannoni storici affiancati che guardano verso la diga.

I sommozzatori si caleranno nelle acque antistanti il molo e dopo una breve processione, nuotando con le fiaccole accese, arriveranno nell’area predisposta dove si disporranno ai lati mentre altri subacquei scenderanno nella profondità marina a raccogliere la conchiglia che contiene la statua del Bambin Gesù, facendola emergere chiusa al centro dell’area.

All’apertura della conchiglia un tripudio di colori, generati dai fuochi di segnalazione che i subacquei hanno trasportato al seguito e simultaneamente a quelli accesi sulla barca dei Vigili del Fuoco che lancerà altresì potenti getti d’acqua dagli idranti creando uno spettacolare effetto scenografico, farà da cornice mentre la conchiglia viene trasportata e issata sul molo.



Usciti tutti i subacquei dal mare inizierà la processione dal molo fino alla chiesa di Santa Maria Assunta in Piazza Beverini, con la conchiglia davanti a tutti trasportata sulle spalle di quattro sommozzatori che la porteranno fin sotto l’altare, ove consegneranno il Bambin Gesù ai sacerdoti che celebreranno la Santa Messa.



Come detto, la nascita del bambinello dalle acque del golfo è una tradizione consolidata nel territorio di Lerici che a San Terenzo e Tellaro può vantare ben due iniziative. L'appuntamento di Tellaro è tra i più longevi e quest'anno si ripete per la 48esima edizione, anche quello di San Terenzo non scherza si rinnova infatti per la 29esima edizione.



Natale Subacqueo Marina di Tellaro aprirà alle 22 con il Coro Gospel "Joyful Singers" e la nascita del bambin Gesù dal mare alle 23 seguita dallo spettacolo pirotecnco. Si terrà anche il tradizionale appuntamento con la suggestiva manifestazione natalizia che celebra la natività in una cornice di migliaia di fiaccole che illumineranno il borgo di Tellaro.

A San Terenzo l'appuntamento è alle 23 nella splendida e suggestiva camice della baia di San Terenzo, una fiaccolata in mare che accompagnerà la nascita del bambinello. Di seguito sulla spiaggia si reciterà la preghiera del subacqueo, il Bambinello sarà accompagnato in processione lungo le vie del centro storico e accolto nella chiesa locale natività di Maria, dove si svolgerà la messa di mezzanotte.