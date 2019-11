George Sand alla Spezia, incontro all'Etnografico

La Spezia - Giovedì 14 novembre alle 17 al Museo Etnografico della Spezia (via del Prione,156), si terrà un incontro tenuto dalla professoressa Annalisa Tacoli sulla figura di Geoge Sand. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato da Museo in collaborazione con Alliance Française . “La vita è un viaggio che ha la vita come meta” scriveva George Sand.

Nel 1833 George Sand era partita per il suo primo viaggio in Italia, ma fu il suo secondo viaggio, nel 1855, che segnò profondamente la scrittrice. Le sue Agende-Memento, i diari che saranno pubblicati in Francia solo nel 1990, hanno documentato puntualmente, giorno per giorno, la sua vita e le sue impressioni di viaggio. Annalisa Tacoli parlerà dei contenuti delle pagine di diario annotate da George Sand durante il suo soggiorno alla Spezia, dal 4 al 10 maggio 1855.



Sono pagine immediate e spontanee che rivelano gli interessi della scrittrice, il suo amore per la natura, le sue aspettative nei confronti di un’Italia, erede di un glorioso passato, ma dalle quali trapela a volte la delusione e lo scontento di fronte a una realtà che non si rivela all’altezza delle sue attese. L’anno dopo, in una lettera ad un amico, aveva ricordato la città della Spezia come “…quel piccolo angolo dove mi riposerei di ogni impegno, di ogni affanno…”. La lettura di questa Agenda-Memento sarà accompagnata dalle belle immagini dei dipinti di Agostino Fossati che, raccontando il golfo in quegli stessi anni di metà ottocento, ci mostrano il paesaggio così come doveva apparire agli occhi di George Sand in quelle giornate spezzine. L’incontro è a ingresso libero. Per informazioni:

Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ via del Prione, 156, tel. 0187727781, museo.etnografico@comune.sp.it.