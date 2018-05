Genitori: un mestiere in divenire. Incontri alla scuola del Favaro

La Spezia - L'Aidea organizza incontri con i genitori presso la biblioteca della Scuola Secondaria di primo grado A. Cervi, al Favaro. Giovedì 17 Maggio alle 17.30 "Bullismo e cyberbullismo: le differenze", come riconoscere gli attori coinvolti, comprendere e agire come genitore. "Parental control: i filtri per la famiglia": come bloccare accessi inopportuni e controllare la navigazione online, a cura di Maria Paola Buchignani, psicologa - psicoterapeuta con la collaborazione di Sara Lunetti, ingegnere ed esperta di informatica. Per informazioni: Aidea, Via Manin 27, 19121, La Spezia lunedì - mercoledì - venerdì 17 - 19; martedì - giovedì 11 - 12, info@aidealaspezia.org / www.aidealaspezia.org tel. 346 3720210