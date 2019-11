Genitori e figli fanno il pesto nelle stanze del museo

La Spezia - Il pesto è una delle preparazioni della cucina ligure più famose al mondo. Siete sicuri di conoscerne la storia, la preparazione, il profumo? Il Museo Civico Etnografico ‘G. Podenzana’ organizza per sabato 16 novembre, dalle 19 alle 21, un laboratorio didattico per genitori e figli, per rivivere l’atmosfera della cucina contadina. Dunque un ‘Sabato etno-gastronomico’, un appuntamento ideato dal Museo Etnografico e sviluppato da Coop Zoe, al termine del quale sarà possibile gustare le prelibatezze del territorio per una cena lunigianese. Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i bambini.

Il laboratorio è riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati dai genitori. Posti limitati, obbligatoria la prenotazione, segnalando eventuali intolleranze e allergie alimentari, entro sabato 16 novembre alle ore 12. Per informazioni e prenotazioni: Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, tel. 0187.727781 / museo.etnografico@comune.sp.it.