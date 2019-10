Gemellaggio cinematografico fra La Spezia e Carrara

La Spezia - Quattro giorni di riprese tra La Spezia e Carrara per il cortometraggio "La Scarpetta", un’opera collettiva che vede impegnata una troupe di circa 60 persone. Una bella sfida per Paola Settimini che, dopo vari documentari da regista e co-regista, si dedica per la prima volta alla regia di un cortometraggio. Ideato e sceneggiato dall’attrice carrarese Lucia Menapace, il corto tratta l’importante tema dello spreco alimentare, del cibo prezioso e carente per alcuni, poco apprezzato e sprecato da altri. In scena una cinquantina di attori tra i 14 e i 70 anni, professionisti e non: per molti di loro si è trattato di un vero e proprio debutto nel mondo cinematografico. Tra i protagonisti la stessa Lucia Menapace, gli spezzini Roberto Bocchi e Roberto Di Maio, per citarne alcuni, il cantante Francesco Tartarini e l’attore Christian Adorno Bard, da Centovetrine, Distretto di Polizia, Ris a Nome di Donna di Marco Tullio Giordana (2018).



"Da circa un anno avevo questa sceneggiatura nel cassetto - racconta Lucia Menapace - e finalmente abbiamo trovato il momento giusto per realizzare questo cortometraggio, un progetto a cui tenevo davvero molto, desiderando affidare la regia a Paola Settimini, con la quale ho già collaborato in altre occasioni e alla quale mi lega anche un rapporto di amicizia. Il montaggio é affidato ad un’altra spezzina, Gaia Fossati, che nonostante abbia solo 19 anni si è già distinta nel mondo dell’audiovisivo, vincendo anche vari premi”. Il cortometraggio verrà presentato in anteprima in occasione dell’evento Be Fantastic che si svolgerà al Castello di Madrignano il 31 ottobre.