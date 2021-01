Gemellaggio Spezia-Bayreuth, sostegno e messaggi di speranza dalla Germania

La Spezia - Nell’ambito di un progetto sostenuto dall’Assessorato alla Cooperazione Internazionale e ai Gemellaggi del Comune della Spezia, l’Associazione Culturale Italo Tedesca ha raccolto varie testimonianze degli amici di Bayreuth – in particolare rappresentanti del mondo della scuola e della cultura - riguardo al loro modo di vivere la pandemia. Il risultato, riassunto in un video alla cui preparazione hanno attivamente partecipato le classi quarte linguistico del Liceo “Mazzini” (classi IVF-IVG-IVH-IVM) nell’ambito di un Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. Il video è latore di un messaggio augurale e solidale a tutti gli spezzini.