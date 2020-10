Gavino Ledda attore in 'Assandira', mercoledì prossimo al Nuovo

La Spezia - Comincia dalla fine il nuovo film di Salvatore Mereu, Assandira, tratto dal romanzo di Giulio Angioni. Un’acqua torrenziale sta spegnendo le fiamme che hanno distrutto un agriturismo nel cuore della Sardegna. A raccontare è Costantino, che nell’incendio ha perso il figlio. Gli presta volto e voce Gavino Ledda, indimenticato autore di Padre padrone, incarnazione di quel passaggio traumatico e irrisolto tra la Sardegna ancestrale e la modernità.

Il Circolo "Grazia Deledda" organizza la proiezione di Assandira al cinema Il Nuovo di Via Colombo mercoledì 21 ottobre con inizio alle ore 21.00 con il coordinamento dell'Associazione dei Sardi in Torino.

Sarà presente per incontrare il pubblico il regista Salvatore Mereu, che racconta: “Assandira è un percorso nella conoscenza della natura umana, un tentativo di esplorazione dei sentimenti più reconditi, silenti, e che se anche tenuti a bada finiscono però per muovere le cose e gli uomini”. Parteciperà il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Saranno rigorosamente osservate le normative sanitarie in modo che tutti possano fruire dello spettacolo in piena sicurezza.

Pertanto si potrà accedere solo se in possesso di dispositivi di protezione individuale (mascherina obbligatoria), mantenendo la distanza minima di sicurezza dagli altri nella fila, per l'accesso e in ogni altro momento. L'ingresso è contingentato. Assolutamente vietati gli assembramenti.

Prenotazione (obbligatoria) e informazioni: 018724422 - 3496377983