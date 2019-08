Gabry Ponte farà ballare Piazza Verdi, in centro con le navette

La Spezia - Domenica 11 agosto quinto e penultimo appuntamento con la rassegna SPIN - musica in città con il dj più famoso d’Italia, Gabry Ponte. Una serata nella quale il grande dj farà vivere le emozioni di una intera carriera che si dipana dagli anni Novanta ad oggi con una serie di successi difficilmente eguagliabile. Anche due colleghi spezzini saranno protagonisti della serata al fianco di Ponte: i dj spezzini Xander Ace e Stefano Reis apriranno e chiuderanno una serata che si annuncia fin d’ora imperdibile. I dj set cominceranno intorno alle 21 per chiudersi all’1 di notte. Come tutti gli appuntamenti di SPIN lo spettacolo di Gabry Ponte sarà ad ingresso gratuito.



Grazie alla collaborazione del Comune della Spezia, Atc mette a disposizione e rafforza il numero di navette gratuite per la serata considerato il grande successo di pubblico delle serate precedenti e con la possibilità di utilizzare tre parcheggi gratuiti interscambio: Piazza d’Armi, il parcheggio del Palasport, il parcheggio delle Terrazze. Le partenze dal parcheggio del Palasport (percorso Via Carducci, Piazza Dante, Via Veneto, P. Europa) dalle 20 alle 02.15 il servizio è previsto con frequenza di 15 minuti.



Le partenze dalla fermata “Piazza Europa” per il parcheggio del Palasport (percorso Piazza Dante; Via Carducci, Palasport) dalle 20.19 alle 2.19 il servizio è garantito ogni 15 minuti. Le partenze per piazza Europa da Piazza d’Armi dalle 19.50 alle 2 il servizio è previsto con frequenza di 20 minuti. Le partenze per piazza d’Armi dalle 20 alle 2.10, il servizio è previsto con frequenza 20 minuti. Sono previste fermate allo stadio e presso la porta ospedale di viale Fieschi. Le partenze dal Park Le Terrazze – Cappelletto per Via Chiodo dalle 20.12 alle 1.57 (frequenza di 15 minuti). Partenza dalla fermata “Piazza Europa” corse di ritorno per Le Terrazze (percorso Via Antoniana) dalle 20.09 alle 2.24 (il servizio è previsto con frequenza di 15 minuti). Per tutte le informazioni, è attivo il numero verde 800-322322 o visitabile il sito internet www.atclaspezia.it.