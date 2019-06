Gabriella Mignani presenta "Cambio di stagione", la sua raccolta di poesie

La Spezia - Nella continuazione della rassegna Poeti nel Golfo la Società Dante Alighieri presenterà giovedì 20 giugno alle 17 presso il Salone "Ilaria Alpi", al quarto piano del Palazzo della Provincia (Via Veneto 2) l'ultima fatica letteraria di Gabriella Mignani dal titolo "Cambio di Stagione" (edizioni Helicon).

Presenterà Rina Gambini presidente del Porticciolo, introduzione di Pietro Baldi, presidente della Dante.



Il libro è una raccolta di una piccola parte delle poesie che l'autrice ha scritto nel corso di decenni, decisa a non pubblicarne alcuna, fermamente convinta, come De Andrè (e prima di lui Benedetto Croce), che la vera poesia sia di pochi e per pochi. Alcuni eventi e alcuni amici le hanno fatto cambiare idea, tuttavia questa è la prima e l'ultima raccolta che Gabriella Mignani, intende pubblicare e, volutamente, il libro è diviso non in stagioni della vita, ma in stagioni atmosferiche, mescolando luoghi e tempi, in un ordine solo apparente. L' introduzione è a cura di Ignazio Gaudiosi.