Fuori ora "Fast", il nuovo singolo di Anna Pepe

La Spezia - Guadagna perfino la copertina di Rolling Stone Italia col suo nuovo singolo Fast, fuori oggi per per Virgin Records e in tutte le radio da domani. Dopo aver polverizzato ogni record con il pezzo d'esordio "Bando" suonato un po' ovunque nella prima parte del 2020, la spezzina Anna Pepe si ripresenta con un brano prodotto dal romano Nicolò Pucciarmati, meglio conosciuto come Young Miles. Dopo un'estate di featuring con colleghi del calibro di Ghali, Madman, Gemitaiz, Guè Pequeno, Boro Boro, Mambolosco e la Dark Polo Gang, la giovane rapper classe 2003 rende finalmente disponibile questa nuova canzone caratterizzata da differenti sonorità e contenuti. Flow e battiti profondamente diversi dal pezzo d'esordio, questa volta decisamente più trap, il genere che la stessa Anna in un passaggio del pezzo dice di voler fare "anche se non per tutta la vita". L'astro nascente del rap italiano insomma ci riprova e vuole migliorare il Platino ricevuto con la fortunata canzone che le ha aperto la strada verso il mondo della musica. Una Anna decisamente più personale anche nell'elaborazione del testo, fra passato, presente e futuro. Clicca qui per conoscere ed ascoltare "Fast".