Fuori Luogo approda agli Impavidi con 'Faustbuch'

In scena il pluripremiato spettacolo di Enrico Casale.

La Spezia - Venerdì 15 marzo la stagione Fuori Luogo approda al Teatro Impavidi di Sarzana con un lavoro poetico e corrosivo, menzione speciale Premio Scenario per Ustica e Premio della Giuria Ombra – Premio Scenario 2017 Santarcangelo Festival. Il palco del meraviglioso teatro sarà tutto per Faustbuch di Enrico Casale, in scena con Andrea Burgalassi, Michael Decillis, Ivano Cellaro.

Un lavoro originalissimo per parlare del successo e di cosa siamo disposti a fare per ottenerlo, in un’epoca dove il talento è mercificato o la sua totale assenza viene spesso esaltata dall’audience mediatica.



Lo spettacolo ha ricevuto la segnalazione speciale al Premio Scenario, con questa motivazione: “Enrico Casale mette in scena un tema di scottante contemporaneità, come quello dell’ossessione del successo, usando il canovaccio del Faust di Marlowe. E lo fa dando voce ad attori con disabilità, ma consapevoli del progetto che li accomuna, facendo sì che le loro improvvisazioni sceniche divengano tessuto drammaturgico. Lo spettacolo vive così di dialoghi surreali e invenzioni linguistiche che ben si adattano alla dimensione ‘diabolica’ del protagonista”.



Un appuntamento inserito nella stagione di Fuori Luogo, percorsi teatrali nel presente, progetto dell'Associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, associazione Scena Madre e CasArsA Teatro e in collaborazione con i comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra.





Note allo spettacolo

Il successo: quando possiamo dire di averlo ottenuto? Ma soprattutto, cosa siamo disposti a fare per ottenerlo? Fausto, il novello Faust protagonista dello spettacolo, vuole diventare l’uomo più famoso del mondo, in un’epoca dove il talento è mercificato o la sua totale assenza viene spesso esaltata dall’audience mediatica come in moderni freak show. Ma c’è un problema: Fausto è un mediocre. E vendersi è l’unico modo per riuscire. Ma vendersi a chi? Esiste ancora il diavolo? E se esiste, che forma assume oggi? E dov’è l’inferno? La risposta arriva dal Faust di Marlowe, in cui Mefistofele dice: “Ma qui è inferno, e io non ne sono fuori”.

Il progetto porta a realizzazione un percorso teatrale professionale con persone disabili. Enrico Casale, guida del gruppo Accanto, laboratorio teatrale di integrazione fra persone normodotate e con disabilità, seguito dal 2008, struttura Faustbuch proprio attorno al rapporto con Andrea e Michael, attori con disabilità.

Il collettivo è composto da Andrea Burgalassi, Michael Decillis, Ivano Cellaro, compositore delle musiche di scena, e guidato da Enrico Casale, regista del progetto. Casale si forma attraverso workshop e laboratori con Ascanio Celestini, Cathy Marchand e Gary Brackett (Living Theatre), Massimiliano Civica, Fabrizio Contri, Mara Baronti, Danio Manfredini, César Brie. Dal 2009 è impegnato nel progetto Accanto dove svolge il ruolo di “educatore teatrale” e regista degli spettacoli allestiti. Lavora inoltre come operatore teatrale presso IAL Toscana in strutture carcerarie e comunità di recupero. E’ aiuto regista e attore nel film Rudolf Jacobs, presentato alla Biennale del Cinema di Venezia nel 2011. Collabora dal 2007 con la Compagnia degli Scarti come regista e attore (Ubu Rex, La Serva Padrona, Big Biggi One Man Show, L’ultimo Kaligola), e inoltre con la compagnia Balletto Civile di Michela Lucenti (Valentin kabarett, Killing Desdemona, Bad lambs) e il Teatro delle Albe (nel progetto Play, la non-scuola a La Spezia).



Venerdì 15 marzo - ore 21.15 – Teatro degli Impadivi - Sarzana

Faustbuch

regia e drammaturgia Enrico Casale

in scena Enrico Casale, Andrea Burgalassi, Michael Decillis, Ivano Cellaro

scene Alessandro Ratti

tecnico Margherita Roccabruna

Menzione speciale e Premio della giuria ombra

Premio Scenario 2017 Santarcangelo Festival sezione Ustica



Teatro degli Impavidi, via Mazzini, 19038 Sarzana

Info: 375-57 14 205 / 0187-713264 prenotazioni@fuoriluogoteatro.it

Prezzi: Studenti scuole superiori: 5€ - Under 30: 10€ - Iscritti Scarti Factory: 8€

Intero: 15€

Carnet 8 spettacoli Fuori Luogo* Studenti scuole superiori: 35€ - Under 30: 64€ - Intero: 80€