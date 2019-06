Full immersion nella cultura orientale con la Long Feng

La Spezia - Domenica 23 giugno intera giornata gratuita - dalle 8.30 - totalmente dedicata alla cultura al benessere e alle tradizioni dall 'Oriente. Gli argomenti spaziano dalla cerimonia cinese del tè, conferenze, fino ad arrivare ad allenamenti per il benessere e/o Difesa personale.

La scuola Long Feng divulga da anni e tiene corsi di Taiji, Qi gong e Kung fu. In occasione di San Giovanni, patrono di Migliarina, si festeggia con una giornata 'open'. Tale giornata si terrà presso 'Armonia dell'essere' in Via Sarzana 52 alla Spezia. Evento in collaborazione con il Museo del Sigillo.



