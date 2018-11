Frattox, Fuoriluogo arriva al Teatro civico

La Spezia - Si sposta al Teatro Civico di Spezia la fortunata ottava edizione di Fuori Luogo, percorsi teatrali nel presente, progetto a cura dell'associazione Gli Scarti in parternship con Balletto Civile, Scena Madre e CasArsA Teatro e in collaborazione con i comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra.



Dopo aver ospitato al Dialma Ruggiero maestri come Danio Manfredini e Massimiliano Civica, sabato 1 dicembre l'appuntamento imperdibile è al Teatro Civico con Frattox, cult di RezzaMastrella, uno dei sodalizi più longevi e affascinanti della cultura italiana, vincitore quest'anno del Leone d’oro alla Biennale di Venezia. Anticonvenzionali, irrequieti, inconciliabili cantori dell'assurdo, straordinari interpreti dell'insensatezza, Antonio Rezza e Flavia Mastrella sono capaci di spostare a ogni spettacolo l'asse delle certezze dello spettatore.



Uno spettacolo tra i cult italiani, proposto nell'ambito di una rassegna “fuori misura” - che per la prima volta coinvolgerà, oltre alla Spezia, anche i comuni più grandi della provincia – dal titolo Il golfo (è) dei poeti.



Il progetto di rete Fuori Luogo VIII edizione è sostenuto da Compagnia di San Paolo (come maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2018 del bando Performing Arts. Altri enti sostenitori del progetto sono: Ministero dei Beni Culturali, Regione Liguria, Isforcoop Liguria, Reclip – Rete del Contemporaneo Piemonte Liguria e Fondazione Carispezia (nell’ambito del bando “call for crowdfunding”).