Frankie Hi-nrg con Motta: "Sindaco permaloso contro libertà di parola"

La Spezia - Si sta tramutando in una strepitosa operazione di marketing "al contrario" la polemica tra l'amministrazione comunale e il cantautore Francesco Motta. Invitato per aprire Spin, l'evento musicale estivo della città, e poi ripreso con tanto di comunicato ufficiale per aver espresso dal palco opinioni critiche nei confronti delle politiche di destra ("mi dissocio non solo dal sindaco ma da tutto quello che pensa quella gente lì che deve imparare a crescere e girare il mondo"). Al fianco dell'artista si schiera oggi un peso massimo come Frankie Hi-nrg MC, il vecchio saggio dell'hip hop italiano, attivo da almeno trent'anni sulla scena musicale italiana.



E' tramite Instagram che il rapper prende le difese del collega. "La facezia del giorno arriva dalla Spezia dove si è esibito in concerto l'amico e collega Motta. Durante il quale, come siamo soliti fare noi artisti pensanti, ha dato un parere sulla situazione politica attuale e su posizioni che riguardano le politiche dell'accoglienza della città. La cosa divertente è che il Comune ha scritto una lettera molto risentita a Motta e alla sua agenzia affermando che le esternazioni di natura politica non erano contemplate nel contratto e che quelle esternazioni, per natura divisive, avrebbero inficiato la bontà dell'esibizione stessa, oggetto del contratto. In breve, visto che ha detto cose non condivise dall'amministrazione, stanno probabilmente cercando di dargli meno del cachet pattuito perché ha detto cose a loro sconvenienti".



E ancora. "D'altra parte non c'è da stupirsi quando la governance di una città o di un Paese è affidata a chi non ha troppa dimestichezza con la libertà di parola, soprattutto quella altrui. Il vezzo di dire quello che si pensa, anche relativamente a questioni non inerenti la musica, è qualcosa che continueremo a fare. Forse bisognerà scriverlo nei contratti: oltre a cantare, parliamo pure; oltre a scrivere, pensiamo anche. [...] Non sarà la lettera di un sindaco permaloso ad interrompere un'abitudine che è iniziata immediatamente dopo la guerra e che non abbiamo intenzione di far finire".



Il posto di Frankie Hi-nrg MC