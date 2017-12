Francesco Gabbani sarà alle Terrazze il 13 gennaio

La Spezia - Il centro commerciale Le Terrazze è lieto di annunciare la data dell’attesissimo appuntamento con il talentuoso artista italiano Francesco Gabbani, che sarà ospite della galleria commerciale sabato 13 gennaio, dalle ore 17.00, per incontrare tutti i suoi fan!

Durante il pomeriggio, presso l’area food della galleria commerciale, il giovane Francesco Gabbani, rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2017 e per due volte vincitore del Festival di Sanremo, presenterà il suo nuovo album Magellano Special Edition.

Il simpatico cantautore di Carrara sarà disponibile per regalare a tutti i fan un fantastico momento insieme e condividere i suoi ultimi traguardi. L’artista, infatti, incontrerà gli ospiti della galleria commerciale per scattare tante foto ricordo e firmare le copie del suo nuovo disco, un momento speciale dedicato a tutti i suoi ammiratori.

Luca Paradisi, direttore del centro commerciale, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di organizzare appuntamenti dedicati alla musica e offrire gratuitamente a tutti i visitatori occasioni di svago e divertimento. Per il centro commerciale Le Terrazze è un grande piacere avere la possibilità di coinvolgere attivamente alcuni tra gli artisti più talentuosi e in voga del panorama discografico italiano e godere dell’affetto e della partecipazione dimostrata da tutte le famiglie del territorio”.