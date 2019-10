Fra dolcetti e scherzetti, Halloween è in Piazza Brin

La Spezia - Le associazioni Prospezia e Prospezia “Ciassa Brin” continuano nel loro intento di rivitalizzare i quartieri, far rivivere la spezzinità e regalare momenti di divertimento, socializzazione ed aggregazione. Sono ora impegnate in una “due giorni“ senza respiro in una delle storiche piazze della nostra città: quella piazza Benedetto Brin che ha visto intere generazioni giocare semplicemente con i pifferi, con i tappini o le biglie, per arrivare ai giorni nostri.



Due giornate ben distinte: giovedì 31 ottobre dalle 16 in poi nell’ambito del Pomeriggio Mostruoso, organizzato dal Comune della Spezia, si parte con il tema di Halloween e, fra dolcetti e scherzetti, si andrà avanti con occhi di riguardo per piccini, bambini, ragazzi, adulti e anziani: giochi per bambini con il Mimo Ramon, truccabimbi, laboratori di quartiere, esibizioni scuole di danza, dimostrazioni di apicoltura, premiazioni per le maschere più belle a tema Halloween (anche adulti e non solo bambini), buoni omaggio per i “saltarelli“, cartomanzia, caramelle per i più piccoli, gastronomia concaldarroste, sgabei, castagnaccio, torte, farinata, birra, vino e altro ancora. Il tutto con l’accompagnamento di una buona musica. Presenti anche stand di volontariato e beneficenza.



Il giorno dopo 1° novembre, festivo, un pomeriggio un po’ più soft: dalle 15 si comincerà con giochi per bambini e soprattutto con la “Caccia al tappino“ che permetterà ai più piccoli di vincere dei buoni gratuiti ai “saltarelli” della ditta Franchini che sarà presente nella piazza stessa ed anche dei coni gelati offerti dalla gelateria Gustosando. Si andrà avanti fino a sera con altre attrazioni e soprattutto seduti comodamente con caldarroste, sgabei e tutto il resto. Una “due giorni” per tutti ma con una strizzatina d’occhio ai più piccoli.