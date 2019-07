Fondazione, on line il "bando cultura". A disposizione 100mila euro

La Spezia - Fondazione Carispezia promuove il bando di erogazione “Sostegno attività annuale delle associazioni senza fine di lucro operanti in ambito culturale”, mettendo a disposizione 100 mila euro a favore di realtà del territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana. Oltre a questa iniziativa, è previsto come di consueto a fine anno il bando per supportare organismi che abbiano svolto attività in campo sociale.

La neo presidente della Fondazione, Claudia Ceroni, ha così commentato: “Con questo nuovo bando la Fondazione estende il tradizionale sostegno per l’attività annuale di numerose associazioni ed enti religiosi attivi nell’ambito del welfare e dell’assistenza sociale anche al settore culturale. In questo modo realtà del territorio, anche di piccole dimensioni, impegnate nel tenere vivo il tessuto culturale locale potranno beneficiare di un contributo del nostro Ente”.



Il bando – con scadenza il 30 settembre – è riservato alle associazioni senza fine di lucro che nel corso del 2019 abbiano svolto iniziative in almeno uno dei seguenti ambiti: arti visive; arti performative (teatro - musica - danza); approfondimento culturale. L’importo massimo richiedibile è pari a 3 mila euro.

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale ROL - Richieste e Rendicontazione On Line, accessibile dal sito internet www.fondazionecarispezia.it nella sezione “Contributi”, in cui è disponibile il testo integrale del bando.



Per favorire le procedure di presentazione delle richieste, Fondazione organizzerà un incontro formativo della durata di un’ora circa sull’uso del portale ROL. L’incontro si terrà lunedì 29 luglio (alle ore 15.00 oppure alle ore 16.30) e, in replica, mercoledì 31 luglio alle ore 15.00. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al link https://it.research.net/r/portalerol.