Fondazione Carispezia: ecco i risultati del bando “Cultura in Movimento”

La Spezia - Sono 11 i progetti che saranno finanziati dalla Fondazione Carispezia attraverso il bando “Cultura in Movimento” con oltre 100 mila euro. Il bando era aperto a organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore culturale e a Comuni della provincia della Spezia e della Lunigiana. I progetti selezionati riguardano gli ambiti delle arti visive e/o performative e sono finalizzati a promuovere la riscoperta di luoghi significativi per la storia e l’identità culturale

del territorio, attraverso attività nel segno dell’innovazione e/o del rispetto delle tradizioni locali.



Le iniziative, che riguardano la provincia della Spezia e la Lunigiana, vanno dalla valorizzazione di esperienze teatrali significative sul territorio spezzino al racconto, attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali, di storie e tradizioni delle Cinque Terre, da attività multidisciplinari volte a valorizzare spazi significativi, beni architettonici e artistici, tradizioni e testimonianze della cultura locale alla realizzazione di un prodotto cinematografico che racconta il territorio in chiave attuale. Gli esiti del bando sono consultabili sul sito www.fondazionecarispezia.it.





Ass.ne culturale Armadillo

Folk Music Meeting - 1a edizione 2021 - 8.000 €



Ass.ne culturale Gli Scarti Italia Fuori Luogo: dieci anni di Teatro "Fuori Luogo".

Per un Agenda 2030 delle Arti Performative in Italia 10.000 €



Ass.ne culturale Officine Papage Nuove Terre d'inverno 10.000 €



Ass.ne Film Club Pietro Germi La Ragazza in Riva al Mare - Cortometraggio di Sebastian Petri 10.000 €



Ass.ne Istituto Valorizzazione Castelli MutaMenti, spazi fluidi di un jazz senza frontiere

Edizione 2020 seconda sessione 10.000 €



Ass.ne La Nave di Carta Il Golfo Favoloso 10.000 €



Ass.ne Mitilanti "Humans of Cinque Terre" 10.000 €



Ass.ne Musicale César Franck XXIX Rassegna Internazionale d'Organo Città della Spezia 10.000 €



Ass.ne Società di mutuo soccorso di Tellaro Teatrando con la memoria 9.998 €



Centro Lunigianese di Studi Danteschi Via Dantis 9.998 €



Comune di Mulazzo Essere Spazio 10.000 €