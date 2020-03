Fondazione Carispezia: al via il bando “Cultura in Movimento”

La Spezia - Fondazione Carispezia promuove il primo bando 2020 nel settore Arte e Cultura dal titolo “Cultura in Movimento”, destinato a sostenere eventi e iniziative nell’ambito delle arti visive e/o performative che potranno essere realizzati nel corso dell’anno da soggetti attivi in campo culturale sul nostro territorio.



Il bando mette a disposizione 200 mila euro ed è aperto a organizzazioni senza scopo di lucro e a Comuni della provincia della Spezia e della Lunigiana.



I progetti dovranno riguardare gli ambiti delle arti visive e/o performative e promuovere la riscoperta di luoghi significativi per la storia e l’identità culturale del territorio, con iniziative nel segno dell’innovazione e/o del rispetto delle tradizioni locali.

Il contributo richiesto alla Fondazione non potrà superare i 10 mila euro.



I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso il portale ROL - Richieste e Rendicontazione Online accessibile dal sito internet della Fondazione www.fondazionecarispezia.it nella sezione Contributi, nel quale è disponibile il testo integrale del bando.

Le scadenze del bando previste sono tre: 15 aprile, 15 luglio oppure 15 ottobre.



Per supportare le organizzazioni e i Comuni interessati la Fondazione ha previsto, nella mattinata di martedì 10 marzo, un Webinar (seminario via web) di presentazione del bando.

Per partecipare al Webinar è obbligatoria l’iscrizione online al link entro e non oltre domenica 8 marzo.



Info: www.fondazionecarispezia.it.