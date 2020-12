Fondazione Amendola presenta il libro "Le potenze del capitalismo politico"

La Spezia - Giovedi 17 ore 18:00 in diretta Live streaming sulla pagina Facebook "Fondazione Giorgio Amendola - La Spezia" si terrà l'evento, con presentazione del libro, "Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina" e conseguente dibattito.

"Nel corso dell'evento cercheremo di leggere il presente alla luce del complicato rapporto fra queste due potenze politico-economiche, non solo in chiave giuridico-filosofica ma anche politica, cercando di delineare un quadro dello scenario internazionale attuale e analizzando il legame fra le due principali potenze economiche mondiali, anche a seguito dell'emergenza sanitaria. Interverranno il Dott. Alessandro Aresu, autore del libro e Consigliere scientifico di Limes, il Prof. Francesco Tamburini, Professore di Storia ed Istituzioni dei Paesi Afro-asiatici dell'Università di Pisa e concluderà l'On. Andrea Orlando, Presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione G. Amendola. A moderare il dibattito sarà la Dott.ssa Eva Giovannini, giornalista."