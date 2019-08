Fischietti, campanacci, pentole, la Corida dea Spèza al Palco della Musica

La Spezia - Tutto pronto per l’esordio della manifestazione “Er Borbogion…..dilettanti spezzini allo sbaraglio“, ovverosia “‘A Corida dea Spèza“ al Palco della Musica ad ingresso libero. Un evento organizzato dalla sempre più impegnata Associazione Prospezia che si avvarrà della collaborazione dell’entità di quartiere Prospezia Ciassa Brin e dell’importante patrocinio del Comune della Spezia. L’appuntamento è per il prossimo giovedi 22 agosto alle 21,15. Una dozzina i concorrenti in gara che si esibiranno cercando di strappare gli applausi del pubblico ed evitare di essere eliminati a suon di giudizi negativi. Per questo motivo l’organizzazione raccomanda a coloro che vorranno far parte

del "pubblico giudicante" di munirsi di strumenti tipo fischietti, campanacci, coperchi di pentole e quanto altro, atto a far rumore, per potere accedere all’area riservata con un centinaio di posti a sedere e naturalmente presentarsi al più presto per evitare di rimanerne esclusi.



Il resto del pubblico naturalmente presenzierà ai lati e in fondo per godersi comunque lo spettacolo. I concorrenti sono stati scelti in base a chi si è iscritto per primo e variano in molte performance: dal canto al ballo, dal cabaret al monologo brillante e varie altre esibizioni. Presenti anche degli ospiti d’onore: Andrea Imparato (saxi), Danilo Thavio (rap), e un altro bel personaggio a fine serata. Vi sarà anche una giuria che avrà il compito di valutare l’intensità dei rumori effettuati dal pubblico giudicante. La presentazione è affidata a Maurizio Damerini e la regia è di Luciano Venturi. Farà parte della serata anche il gruppo teatrale "Il Retropalco". Vari altri personaggi saranno impegnati nella serata come Giorgio Ramognino, Lorenzo Agati e altri ancora. Presente anche Joy’n’ Joy animazione per truccabimbi e fornitura di fischietti per chi non ne avesse.