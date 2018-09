Finalista a Miss Italia, proverà a entrare al conservatorio Puccini

Gloria Tonini, 22enne garfagnina, si prepara per l'esame di pianoforte.

La Spezia - Via i tacchi a spillo, è il momento di indossare scarpe comode per la Miss Toscana Gloria Tonini. La 22enne originaria della Garfagnana è stata una delle finaliste dell'edizione 2018 di Miss Italia che si è conclusa ieri sera. A un metro e 72, occhi marroni e capelli biondi, ha da sempre una grade passione per la musica. Insegna clarinetto, suona nella banda di Minucciano (lei è originaria di Piazza al Serchio) e si appresta a tentare l’esame di ammissione per il corso di pianoforte al conservatorio “Puccini” della Spezia. "Entrare a far parte di un’orchestra e viaggiare per il mondo” è infatti il suo sogno. Che non finisce qui.