Finalissima d'autunno per il Camallo d'oro

La Spezia - Dopo il grandissimo successo di pubblico e di gradimento delle fasi preliminari estive, venerdi 25 ottobre alle ore 21,30, nel "Teatrino Cabaret dei Camalli", presso l' "Antica Osteria dei Camalli" in via Fratelli Rosselli 17 a La Spezia, si svolgerà l'attesissima finale d'autunno del concorso nazionale per nuovi talenti comici "Il Camallo d'Oro". L'evento prodotto dal Teatro della Fonte è ideato e diretto dall'attore -regista proveniente dal Teatro Stabile di Genova Lorenzo Micoli, che da anni svolge la sua carriera anche in cinema, televisione e cabaret. Ad organizzare la manifestazione con lui, la sua collaboratrice Elisa Irene Parenti, anche lei attrice professionista, formatasi presso la scuola Galante Garrone di Bologna, che a sua volta vanta parecchie esperienze cinematografiche e teatrali. In gara in questa finalissima, a sfidarsi per il prestigioso trofeo e la possibilità di veder prodotto in futuro il proprio show personale, ci saranno Bartolomeo De Cola in arte " Barto", Davide Notarantonio, Luca Cristiani e Simone Tonelli, scelti tra moltissimi partecipanti alle selezioni on line curate da una giuria di qualità, formata da comici ed attori nazionali. I quattro concorrenti, diversissimi tra di loro per stile e personalità, che si sono già affrontati nei primi duelli "live" per aggiudicarsi un tesoretto da portare in dote a quest'ultima serata, si scontreranno ancora una volta a suon di battute, dando sicuramente spettacolo, davanti agli occhi attenti degli esperti della comunicazione e del mondo del teatro e del cabaret presenti in giuria. Tra l'altro, oltre al grande successo di pubblico e di gradimento ottenuto nelle prime serate, il concorso ed i nuovi comici hanno già avuto molta visibilità in rete, su giornali, radio e televisioni. Inoltre moltissimi cabarettisti e attori noti , per amicizia e stima verso lo stesso Micoli ed il suo progetto, ed anche per la loro generosità nei confronti dei giovani emergenti, hanno prestato, con grandissima umiltà e simpatia , il proprio volto per video-spot relativi al contest o per formulare "clip on line" con messaggi di auguri ai concorrenti. Tra questi Alessandro Bianchi ( Pirati dei Carrugi), Andrea Roncato, Antonio Carli, Gigi Travostino, Giovanna Gilda di Raddo, Dario Vergassola, Diego Parassole, Fulvio Fuina, Francesco Paolantoni, Marco Cristi, Marco Milano ( Mandi Mandi) , Maurizio Lastrico, Stefano Masciarelli, Renzo Sinacori e molti altri.

Dopo la gara non mancherà lo show che prevederà le solite esibizioni dei veterani della Banda dei Camalli. Con loro vedremo in scena, per la prima volta nel Teatrino Cabaret spezzino, Armando Manfredi da Zelig Lab (ex componente del gruppo toscano Zitti e Mosca), oltre gli ospiti fissi Giandebiasi da Comedy C con nuovi esilaranti monologhi da stend up comedian e cabarettista di razza , Fulvio Fuina ( il bigliettaio di Zelig) con nuove irresistibili e strampalate trovate dal suo vasto repertorio clownesco votato al "cazzeggio" ed Elisa Irene Parenti con le sue divertenti esibizioni comico brillanti e le emozionanti performance di teatro contemporaneo per la regia dello stesso Micoli. E poi ci saranno i Braccini Colti, Peppe Grillo, Marco Magi, Enrico Lazzeri, Anna Pia Rarità ed altri super ospiti a sorpresa. Per l'occasione l'Antica Osteria dei Camalli, che spicca tra i primi posti dei ristoranti della provincia e della regione nelle classifiche di gradimento e nelle recensioni dei vari siti on line di settore ed ospita e promuove il contest ed il teatrino cabaret, gestita dal raffinato chef Carlo Sanvenero, proporra' le sue meravigliose pietanze della tradizione ligure ormai quasi dimenticate , oltre a succulenti piatti per tutti i gusti e le scelte alimentari, compresi quelli per vegetariani e vegani. Con lui sempre il cordiale e professionale staff con la figlia Sara e la responsabile di sala e sommelier Antonella Lutrelli. Insomma, davvero una serata da non perdere. La formula sarà ancora una volta quella del posto a sedere in platea riservato solo su prenotazione col pacchetto "buffet più bevande illimitato e spettacolo tutto incluso". Info e prenotazioni su la pagina facebook de "Il Camallo d'oro" o al 3478564843 (anche tramite WhatsApp)