Fiabe e premi in Piazza Saint Bon con l'associazione Made in La Spezia

La Spezia - Una forte adesione di partecipanti e di concorrenti ha fatto cornice all'importante manifestazione organizzata dall' Associazione Made in La Spezia con il patrocinio del Comune della Spezia (assessori Giulia Giorgi e Lorenzo Brogi) e la collaborazione del coordinamento provinciale di telethon con la presidente Mara Biso. Una iniziativa, voluta dai promotori Giancarlo Guani e Massimiliano Logli, che ha visto la partecipazione di 26 fiabe e 121 tra disegni e fumetti. Per la prima edizione vi è stato un importante riscontro dove fiabisti e disegnatori hanno portato un valido contributo all'iniziativa con opere di grande valore artistico. Conduttore della serata il giornalista Enrico Colombo con lettura delle fiabe da parte dell'attore Riccardo Monopoli. Un premio letterario che l'amministrazione comunale certamente ripeterà e che mancava in una città che abbisogna oltre al palio ed altre importanti manifestazioni di una collocazione nel panorama culturale italiano ed europeo di un evento che porti a risalto le straordinarie bellezze del suo territorio.



In una Piazza Saint Bon stracolma di pubblico e come un foulard circondata da centinaia di disegni si è svolta la premiazione delle fiabe, dei disegni e dei fumetti.



I premi



Sezione Fiabe :

1° classificato Dario Petucco con "la sirena del golfo"

2° classificato Alberto Scaramuccia con " Aigade "

3° classificato Anna Luisa Tacoli con "i draghi preferiscono il mare "



Menzione d'onore Classe 1c tp Don A.Mori con " il polpo Michelino "

Sezione fumetto 1° Classificata Maria Gisella Fragapane con " mamma e baby da New York a Portovenere"



Sezione disegni targa personalizzata a

Paola Gaspari per il quadro " la sposa del mare"

Scuola Primaria " Nello Olivieri "

Rachele Guani sezione scuola primaria

Leonardo Simoncini sezione scuola primaria

Istituto Sacra Famiglia

Centro diurno disabili Casa del contadino Sarzana

Scuola primaria Don. A.Mori

Vittoria Guani sezione scuola media

Premio poesia sul golfo a Sandra Tozzi.