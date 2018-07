Festival internazionale del jazz, ci siamo

Parte lunedì da Aulla la cinquantesima edizione, martedì in piazza Mentana i Take6 portano la musica in città. Il titolo scelto dal direttore Antonio Ciacca è "Americana".

La Spezia - Al via il 50° Festival Internazionale del Jazz della Spezia, diretto dal musicista e compositore di fama internazionale Antonio Ciacca che si svolgerà dal 23 al 29 luglio alla Spezia e dintorni. “Americana” è il titolo individuato da Ciacca per un’edizione davvero straordinaria che porterà alla Spezia alcuni tra i più prestigiosi esponenti della musica Jazz mondiale tra cui Kansas Smitty’s House Band, Take 6, Billy Hart, Joshua Redman, Nick the Nightfly, Kelvin Sholar. Guest star sarà un mito del jazz come Benny Golson.

Sarà Calo Massarini a introdurre le performance degli artisti e a condurre il 50° Festival Internazionale della Spezia. Carlo Massarini, nato proprio alla Spezia, giornalista e ideatore di molte trasmissioni televisive, ha dedicato la sua vita a studiare e raccontare gli intrecci tra musica, arte, nuove tecnologie e culture sociali.



Si parte lunedì 23 luglio ad Aulla dove, alle 21 in Piazza Cavour, si esibirà la Kansas Smitty’s House Band capitanata dal virtuoso del clarinetto italo americano Giacomo Smith. Il concerto sarà anticipato dal primo appuntamento della rassegna “Aperitivi in Jazz”, alle 19, con Loredana D’Anghera.

Il Festival sbarcherà alla Spezia martedì 24 luglio alle 21 in Piazza Mentana con i Take6, il gruppo a cappella più premiato della storia, con un omaggio al grande Al Jarreau recentemente scomparso (ingresso €20). L’evento sarà anticipato alle 19 dall’Aperitivo in Jazz presso il Tibe Jazz Club (via del Canaletto) dove si esibirà la giovanissima e talentuosa Chiara Izzi con il suo Trio. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Piper2 e Associazione Fare Jazz.



Mercoledì 25 luglio alle 21, sempre alla Spezia in Piazza Mentana, è in programma Billy Hart Quartet featuring Joshua Redman. Un grandissimo veterano, batterista del quartetto di Dave Liebman, Stan Getz e Herbie Hancock, alla testa di una band dalla grande personalità incontra Joshua Redman, figlio d'arte per la prima volta al Festival, che annovera nella sua genealogia il leggendario padre Dewey e il leggendario arrangiatore e compositore Don che creò il sound della big band Jazz negli anni 30 (ingresso €20). L’esibizione seguirà all’appuntamento della serie “Aperitivi in Jazz” che si terrà alle 19 presso l’NH HOTELS in via XX Settembre con l’esibizione del giovane sassofonista e clarinettista Giordano Carnevale.



Altro appuntamento di “Aperitivi in Jazz” da non perdere è quello di giovedì 26 luglio alle 18.30 presso Oratorio Don Bosco in Via Roma 136 dove si esibirà Leonardo Corradi Hammond Band, uno degli hammondisti più interessanti sulla scena musicale odierna. A seguire, alle ore 21.00, nella suggestiva location di Villa Marigola il Gran Galà del Jazz, evento di beneficienza con raccolta fondi a favore dell’Oratorio Don Bosco La Spezia organizzato con il contributo di Crédite Agricole Carispezia e Lions Club La Spezia degli Ulivi. Ad esibirsi, in una formazione tutta speciale, il team di grandi musicisti che terranno i “La Spezia Jazz Workshop”: Andy Farber, Lucio Ferrara, Roberto Occhipinti, Luca Santaniello e Michael Steinman.



Venerdì 27 luglio alle 21 in Piazza San Pietro a Porto Venere sarà la volta della voce inconfondibile di Monte Carlo Nights Nick the Nightfly con il suo quintetto. Servizio battelli gratuito con partenza per Porto Venere dal Pontile Navigazione Golfo dei Poeti (Passeggiata Morin - La Spezia) alle ore 20,00 e rientro alle ore 00,00. Il concerto sarà anticipato da un “Aperitivo in Jazz” con il duetto Mario Biasio e Simone Locarni alle ore 19.30 presso il Venus Bar/Grand Hotel Porto Venere (via Garibaldi 5).



Sabato 28 luglio alle 21, sempre in Piazza Mentana, appuntamento con la Antonio Ciacca Orchestra, con la partecipazione del giornalista Federico Rampini e la straordinaria presenza sul palco del mitico Benny Golson. Durante l’evento sarà eseguita in prima assoluta la “MLK Suite”, una suite per jazz orchestra composta da Ciacca in onore di M. L. King come produzione originale del Festival Internazionale del Jazz della Spezia (ingresso €20). Il 50° Festival Internazionale del Jazz della Spezia è infatti dedicato alla memoria di Martin Luther King, di cui ricorre il cinquantesimo anniversario dell’assassinio, celebre anche per aver tenuto uno storico intervento, dal titolo “On the Importance of Jazz”, alla Philharmonic Hall di Berlino in occasione dell’apertura del Festival Jazz nel 1964.

Nel corso della serata sarà decretato inoltre il vincitore del Premio Tiberio Nicola 2018. Alle 19.30 per “Aperitivi in Jazz” si terrà infatti presso la Pasticceria Fiorini (Piazza Verdi – La Spezia) la finale del Premio Tiberio Nicola 2018 con l'esibizione dei quattro gruppi di musica d’insieme selezionati tra i giovani musicisti italiani partecipanti ai “La Spezia Jazz Workshop 2018” che si terranno dal 24 al 28 luglio presso l’Oratorio Don Bosco con la presenza di giovani musicisti da tutto il mondo.



Domenica 29 luglio, giornata conclusiva della 50esima edizione del Festival, il programma prevede alle 21 presso il parco Villa Magni Shelley (San Terenzo – Lerici) Bruce Barth Trio with Renè Marie. Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia nacque proprio a Lerici 50 anni fa con l’esibizione di un jazz piano trio d'eccezione, il trio di Bill Evans. Seguendo quella traccia indelebile, per il 50esimo un altro grandissimo pianista americano :Bruce Barth e il suo trio. A rendere unica la performance la voce incredibile dell’eclettica vocalist afro americana Renè Marie. Il concerto sarà anticipato, alle 19.30, da un Aperitivo “On The Beach” a San Terenzo (Lerici) con Jamie Stevie Manhattan Moods. Alle 23 il festival torna alla Spezia, al De Terminal (Banchina Revel), per il closing party con il Dj set di Kelvin Sholar. Alla Spezia arriva il più visionario dei pianisti jazz della scena contemporanea, direttore musicale del fenomenale Dj Carl Graig e animatore della scena Hip Hop di Berlino, vanta tra le sue collaborazioni la militanza nei gruppi di Lenny White, Steve Wonder e Q tip.



Inoltre ogni sera alle ore dalle 23 in poi presso il Centro Allende si terranno le Jam Session con i musicisti. Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla con il contributo di Società dei Concerti Onlus e Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona – e il sostegno di NH Hotels, Multimedia srl e Captour Business & Leisure.





Abbonamento ai 3 concerti a pagamento : posto unico non numerato € 50



Punti vendita: Botteghino Teatro Civico La Spezia , via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.72752 .

Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00

On line: www.vivaticket.it



Info: www.festivaljazzlaspezia.it

info@festivaljazzlaspezia.it

FB Festival Internazionale Jazz La Spezia