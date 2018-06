Festival del jazz, via alla prevendita dell'edizione numero cinquanta

La Spezia - E’ aperta la vendita dei biglietti per i tre concerti del 50° Festival Internazionale del Jazz della Spezia che nei giorni 24, 25 e 28 luglio si terranno in Piazza Mentana (La Spezia). Tornando alla tradizione dei precedenti festival, Piazza Mentana sarà infatti il cuore dell’edizione del cinquantennale. Qui si esibiranno martedì 24 luglio i Take 6 , mercoledì 25 luglio, Billy Hart Quartet e Joshua Redman, sabato 28 luglio l’Antonio Ciacca Orchestra per l’omaggio a Martin Luther King che vedrà la partecipazione del mitico Benny Golson e del giornalista di Repubblica Federico Rampini.



Il costo del biglietto per i singoli eventi con ingresso a posto unico non numerato è di €20 esclusa prevendita. E’ inoltre possibile acquistare un abbonamento ai tre concerti per €50. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico della Spezia (via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521) da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 12:00 e il mercoledì anche dalle 16:00 alle 19:00, oppure on line su Vivaticket.



Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla con il contributo di Società dei Concerti Onlus e Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona – e il sostegno di NH Hotels, Multimedia srl e Captour Business & Leisure.



CONCERTI 24/25/28 LUGLIO 2018 PIAZZA MENTANA – La Spezia



MARTEDI 24 LUGLIO

ore 21:00 La Spezia - Piazza Mentana



Take 6

Il gruppo vocale maschile più famoso della storia musicale moderna arriva per la prima volta al Festival Internazionale del Jazz della Spezia per rendere omaggio al grande Al Jarreau recentemente scomparso.

Con 10 Grammy Awards, 10 Dove Awards, 2 NAACP Image Awards, un Soul Train Award, e tanti altri premi, i Take 6 (Claude McKnight, Mark Kibble, Joel Kibble, Dave Thomas, Alvin Chea and Khristian Dentley) continuano a portare straordinarie vocalità nel mondo. L’aprile del 2018 segna l’uscita del loro sedicesimo album dal titolo ICONIC (SRG/Universal) e il debutto alla televisione pubblica con lo special, The Summit, insieme ai The Manhattan Transfer.



Il nuovo album, ICONIC, è composto da brani che il sestetto ha amato eseguire in tutti i palchi negli ultimi quarant’anni. Nei loro spettacoli sono previsti tributi alla musica e agli artisti che li hanno resi famosi. Alla Spezia faranno un tributo al loro amico Al Jarreau, con l’interpretazione di Roof Garden, piantando le basi nelle radici gospel con l’inno Nothing But the Blood. Ci saranno brani anche di smooth jazz come Change The World di Eric Clapton. I Take 6 si stanno esibendo in tutto il mondo per l’uscita del loro nuovo Cd con un tour che si concludera’ a Natale. Tra i principali artisti con cui i Take 6 hanno collaborato vi sono Stevie Wonder, Whitney Houston, Don Henley, Ben Tankard, Ray Charles, Quincy Jones, Queen Latifah, Marcus Miller, Brian McKnight, Gordon Goodwin, K.d. lang, Al Jarreau, Eros Ramazzotti e Luis Miguel.





MERCOLEDI 25 LUGLIO

ore 21:00 La Spezia - Piazza Mentana



Billy Hart Quartet featuring Joshua Redman

Joshua Redman è conosciuto per moltissimi progetti musicali di cui è stato parte. La sua ultima collaborazione con Billy Hart lo porta in un’eccitante mistura di vecchi e nuovi maestri. Joshua si e’ unito con il suo trio recentemente a Billy Hart al Village Vanguard (storico locale di New York) in una settimana esplosiva. Redman ha dichiarato che era da tempo che aspettava di realizzare questo suo sogno e, dopo aver assaporato questa esperienza indimenticabile ed ineguagliabile, ha capito che avrebbe voluto questo per sempre.



Formazione: Ethan Iverson – Piano; Ben Street – Bass; Billy Hart – Drums; Joshua Redman – Sax.



Billy Hart è stato, fin da giovane a Washington Dc, un talento mostruoso. Ha avuto come mentore la cantante Shirley Horn. Ai suoi primi esordi si è esibito con il grande hammondista Jimmy Smith e il chitarrista Wes Montgomery. Intorno agli anni ’70 a New York, Hart ha suonato e registrato con musicisti di grande levatura come Miles Davis, Joe Zawinul, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Eddie Harris e Pharoah Sanders, culminando con l’unione all’epocale Mwandushi di Herbie Hancock. Hart, grazie alle sue innumerevoli esibizioni e registrazioni, è finito per essere uno dei piu’ grandi batteristi viventi. Negli ultimi anni lo abbiamo visto soprattutto accanto alle leggendarie band The Cookers e i Saxophone Summit.





SABATO 28 LUGLIO

ore 21:00 La Spezia – Piazza Mentana



Antonio Ciacca Orchestra

Omaggio a Martin Luther King con la partecipazione di Benny Golson e Federico Rampini La “Antonio Ciacca Orchestra” nasce nel 2009 allo scopo di eseguire brani originali e brani tratti dall’Italian-American song book riarrangiati dallo stesso Ciacca. Nel 2009 debutta al Miami College dell’Ohio registrando un CD con un solista d’eccezione, il maestro Benny Golson. Nel 2010 si esibiscono al Dizzy’s Club Coca-Cola di New York con un repertorio di soli brani originali dello stesso maestro Ciacca. Ospite nei locali New Yorkesi e vari Festival Jazz interpreta vari repertori. Sbarcherà alla Spezia con l’esecuzione della Suite MLK del Maestro Ciacca dedicata a Martin Luther King in prima assoluta al festival. La composizione si articola in più movimenti, ognuno scritto partendo da testi di Martin Lutero, Martin Luther King e Ciacca stesso. Il sound della big band classica è assicurata dal primo alto e già membro della Ellingon Orchestra Andy Farber. Ad impreziosire la performance la presenza di un ligure doc il giornalista di Repubblica: Federico Rampini, che leggerà alcuni tratti dei celebri discori del reverendo King, e la presenza straordinaria di un mito della musica jazz come Benny Golson.



