Festival del jazz, ecco il programma della cinquantesima edizione

Le date, gli orari e i protagonisti della kermesse jazz più longeva d'Italia.

La Spezia - Si avvicina la 50esima edizione del Festival internazionale del jazz della Spezia, la prima con la direzione artistica di Antonio Ciacca, dedicata alla memoria di Martin Luther King. Nel mondo del jazz italiano sono notevoli le aspettative per l'appuntamento spezzino del 2018 e anche le riviste più importanti del settore stanno tenendo d'occhio quello che accadrà in riva al golfo nel corso del mese di luglio. Tra queste figura Musica Jazz, che ha pubblicato in anteprima il programma della manifestazione.



Il programma



Sabato 7 luglio



ore 21, luogo da definire

Garfield Youth Jazz Orchestra



Lunedì 23 luglio



ore 19, La Spezia – Pineta

Aperitivo in jazz con Chiara Izzi



ore 21, Aulla – luogo da definire

Kansas Smitty’s House Band



ore 23, La Spezia – centro Allende

Jam session con House Band



Martedì 24 luglio



La Spezia – Oratorio Don Bosco

Inizio dei Seminari Internazionali di Jazz



ore 19, La Spezia – Pineta

Aperitivo in jazz con Giordano Carnovale



ore 21, La Spezia – piazza Mentana

Take 6



ore 23, La Spezia – centro Allende

Jam session con House Band



Mercoledì 25 luglio



La Spezia – Oratorio Don Bosco

Seminari Internazionali di Jazz



ore 19, La Spezia – oratorio Don Bosco

Aperitivo in jazz con Andrea Domenici



ore 21, La Spezia – piazza Mentana

Billy Hart Trio con Joshua Redman



ore 23, La Spezia – centro Allende

Jam session con House Band



Giovedì 26 luglio



La Spezia – Oratorio Don Bosco

Seminari Internazionali di Jazz



ore 19.30, La Spezia – oratorio Don Bosco

Aperitivo in jazz con Vincenzo De Luc, tromba ed electronics; Leonardo Corradi meets Zoot



ore 21, La Spezia – porto Lotti

Cena di Gala- Farber-Ferrara-Steinman-Occhipinti-Santaniello



ore 23, La Spezia – centro Allende

Jam session con House Band



Venerdì 27 luglio



La Spezia – Oratorio Don Bosco

Seminari Internazionali di Jazz



ore 18-21, La Spezia – oratorio Don Bosco

Premio Tiberio



ore 21, Portovenere – luogo da definire

Nick The Nightfly



ore 23, La Spezia – centro Allende

Jam session con House Band



Sabato 28 luglio



La Spezia – Oratorio Don Bosco

Seminari Internazionali di Jazz



ore 19.30, La Spezia – Pineta

Aperitivo in jazz con Mario Basio – Simone Locarni



ore 21, La Spezia – piazza Mentana

Antonio Ciacca Orchestra



ore 23, La Spezia – centro Allende

Jam session con House Band



Domenica 29 luglio



ore 19.30, La Spezia – Pineta

Aperitivo in jazz con Vincitore premio Tiberio



ore 21, Lerici – villa Marigola

Bruce Barth Trio con Rene Marie



ore 23, La Spezia – centro Allende

Kelvin Sholar dj set