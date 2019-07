Festival del Jazz, via alla vendita dei biglietti. Sconti per chi si abbona

La Spezia - E’ aperta la vendita dei biglietti per i tre concerti del 51° Festival Internazionale del Jazz della Spezia che nei giorni 23, 26 e 27 luglio si svolgeranno in Piazza Mentana. Come da tradizione, sulla scia delle precedenti edizioni, sarà l'agorà prospicente il Teatro Civico il cuore della rassegna. Qui, in occasione del tributo per i 40 anni dalla morte di Charles Mingus - uno dei più geniali compositori e contrabbassisti della storia del jazz - martedì 23 luglio alle 21 si esibirà Charles McPherson Quartet: McPherson ha suonato nella colonna sonora del film di Clint Eastwood dedicato a Charlie Parker "Bird". Si prosegue venerdì 26 con Antonio Ciacca Septet “Pulses” (Pulsazioni), suite composta dallo stesso Ciacca (direttore artistico del Festival) per ricordare sia il 60esimo anniversario della fondazione della compagnia Alvin Ailey Dance Company, sia il 30esimo anniversario della scomparsa di Ailey, il geniale ballerino coreografo afro-americano. Ma soprattutto per ricordare il genio di Duke Ellington, a 120 anni dalla sua nascita, una delle sue più celebri collaborazioni: quella con il leggendario ballerino afro americano Alvin Ailey, che esattamente 60 anni fa apriva la prima scuola di danza afro americana in USA, l’Alvin Ailey Dance Company.

Il Festival si conclude con la serata di sabato 27 luglio sempre in Piazza Mentana alla Spezia con Joey DeFrancesco trio che celebrerà gli 80 anni della Blue Note. Scoperto da Miles Davis in una scuola superiore di Philadelphia, Joey DeFrancesco è il padrone assoluto dell’ Hammond nel Jazz. Un altro gigante nella serata di chiusura per ricreare il sound classico della Blue Note, il più grande virtuoso al mondo dell’organo Hammond, Joey DeFrancesco. Scoperto da Miles Davis in una scuola superiore di Philadelphia, è il padrone assoluto dell’ Hammond nel Jazz.



Il costo del biglietto per i singoli eventi, con ingresso a posto unico non numerato, è di € 20 esclusa prevendita. Per gli spettatori under 18 è previsto l’ingresso ridotto a € 10. E’ inoltre possibile acquistare un abbonamento ai tre concerti per €45. Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla e Società dei Concerti Onlus con il sostegno di Camera di Commercio Riviere di Liguria. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico della Spezia (via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521) da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 12:00 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19 oppure on line su Vivaticket



Info:

www.festivaljazzlaspezia.it

info@festivaljazzlaspezia.it

www.vivaticket.it

Tel. 0187-727521



Punti vendita:

Botteghino Teatro Civico La Spezia , via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521

Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00