Festival del Jazz, è tutto pronto: si parte il 22 da Aulla

La Spezia - L’edizione 2019 è dedicata ad alcune ricorrenze speciali: i 120 anni della nascita di Duke Ellington, i 100 anni dalla nascita di Nat King Cole e gli 80 anni della Blue Note. Accanto ciò altri spunti artistici come l’omaggio al leggendario Charle Mingus, a 40 anni dalla morte. La direzione artistica è stata affidata a Antonio Ciacca, pianista, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale. Musicista a tutto tondo, capace di spaziare dal jazz alla classica, nella sua quasi trentennale carriera, Antonio Ciacca può vantare esibizioni e lavori a fianco di Wynton Marsalis, Art Farmer, Steve Lacy, Benny Golson, Lee Konitz. Wes Anderson, Johnny Griffin e Andy Farber. Dopo aver studiato direzione d’orchestra alla celebre Juilliard School, si è trasferito nel 2007 a New York per rivestire il ruolo di direttore della programmazione jazz presso il Lincon Center, dopo essere stato scelto dal grande Wynton Marsalis. Attualmente insegna al City College di New York.



L’apertura del Festival è prevista ad Aulla lunedì 22 luglio in Piazza Cavour con il duo composto da Greg Burk e Giampaolo Casati e il loro tributo al leggendario Duke Ellington nell’anniversario dei 120 anni dalla nascita. Come da tradizione, sulla scia delle precedenti edizioni, sarà Piazza Mentana il cuore del 51° Festival. Qui, in occasione del tributo per i 40 anni dalla morte di Charles Mingus - uno dei più geniali compositori e contrabbassisti della storia del jazz - martedì 23 luglio si esibirà Charles McPherson Quartet. Mercoledì 24 al Parco Villa Magni Shelley di Lerici si esibiranno Benny Benack III Quintet feat Andy Farber al sax presentando un programma dedicato al grande Nat King Cole a cento anni dalla nascita. Nella cornice di Piazza San Pietro a Porto Venere, il 25 luglio, sarà la volta di GeGé Telesforo Group “SoundzForChildren”.



Venerdì 26 il Festival torna in Piazza Mentana con Antonio Ciacca Septet “Pulses” (Pulsazioni), suite composta dallo stesso Ciacca per ricordare sia il 60esimo anniversario della fondazione della compagnia Alvin Ailey Dance Company, sia il 30esimo anniversario della scomparsa di Ailey, il geniale ballerino coreografo afro-americano. Il Festival si conclude con la serata del 27 luglio sempre alla Spezia in Piazza Mentana con Joey DeFrancesco trio featuring Troy Davis che celebrerà gli 80 anni della Blue Note. Il costo del biglietto per i singoli eventi, con ingresso a posto unico non numerato, è di € 20 esclusa prevendita. Per gli spettatori under 18 è previsto l’ingresso ridotto a € 10. E’ inoltre possibile acquistare un abbonamento ai tre concerti per €45. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico della Spezia (via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521) da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 12 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19, oppure on line su Vivaticket. Info: www.festivaljazzlaspezia.it, info@festivaljazzlaspezia.it, www.vivaticket.it. Tel. 0187-727521.





PROGRAMMA



LUNEDì 22 LUGLIO

ore 21 Aulla – Piazza Cavour

GREG BURK & GIAMPAOLO CASATI DUO



MARTEDI 23 LUGLIO

ore 21 La Spezia - Piazza Mentana

CHARLES MCPHERSON QUARTET



MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

ore 21 San Terenzo (Lerici) - Parco Villa Magni Shelley

BENNY BENACK III Quintet feat ANDY FARBER (sax)

“Salute to the King”



GIOVEDì 25 LUGLIO

ore 21 Porto Venere – Piazza San Pietro

GEGE’ TELESFORO “SOUNDZFORCHILDREN”



VENERDI’ 26 LUGLIO

ore 21 La Spezia - Piazza Mentana

ANTONIO CIACCA SEPTET "PULSES"



SABATO 27 LUGLIO

ore 21 La Spezia - Piazza Mentana

JOEY DEFRANCESCO TRIO



Ingresso ai singoli concerti posto unico non numerato: €20 prevendita esclusa

Ingresso ridotto under 18: €10

Abbonamento ai 3 concerti posto unico non numerato € 45



Punti vendita:

Botteghino Teatro Civico La Spezia , via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521

Da lunedì a sabato, ore 8:30-12, mercoledì anche 16-19



On line: www.vivaticket.it, Info: www.festivaljazzlaspezia.it