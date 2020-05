Festa della Repubblica. Tornano visitabili: villa romana del Varignano, scavi e museo a Luni

La Spezia - Ingressi contingentati, distanziamento sociale, orari ridotti, prenotazioni online e telefoniche. Però le aree archeologiche della Liguria riaprono i battenti, pronte a raccontare un po' di storia anche ai tempi della convivenza con il coronavirus.

L'occasione per tornare a visitare le meraviglie anche in provincia della Spezia sarà il 2 giugno per la Festa della Repubblica. Riapriranno dunque la villa romana del Variginano a Le Grazie, il museo e l'area archeologici di Luni. Si replica il 7 giugno a San Terenzo quando sarà visitabile il mitico castello.

I percorsi, riporta Ansa, all'interno delle strutture e all'esterno nelle aree archeologiche sono stati ripensati per consentire il transito dei visitatori nel rispetto delle distanze di sicurezza e apposite dotazioni di gel igienizzante saranno a disposizione nel museo. Tutti dovranno indossare mascherine e lavarsi le mani. Gli ambienti sono stati sanificati con attenzione alla conservazione delle opere esposte. Ditte specializzate provvederanno giornalmente alla sanificazione degli spazi e alla pulizia delle parti comuni.