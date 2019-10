Festa del remigino al Civico, i Ragazzi di Migliarina sono pronti

La Spezia - La banda musicale di Migliarina sarà presente sabato 5 ottobre alle ore 9,30 al Teatro civico per festeggiare i bambini di prima elementare in occasione della "Festa del remigino". Nel teatro si terrà una manifestazione canora con gruppi corali scolastici accompagnati dall'orchestra formata da ex ragazzi di Migliarina, ci sarà anche un saluto del sindaco e uno spettacolo con tanti motivi del folllore spezzino del grande maestro scomparso Eugenio Giovando.

"Un grande onore e riconoscimento ai Ragazzi di Migliarina - spiegano gli organizzatori - che nei decenni 1970 1980 e 1990 operarono socialmente per la nostra città e le sue tradizioni. Tutti gli ex ragazzi, centinaia, che possono essere presenti sono invitati a dare il loro sostegno".