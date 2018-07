Festa del Fantin, venerdì si replica con giochi, circo e musica

La Spezia - Domani, venerdì 20 luglio dalle 18 alle 21 nuovo appuntamento con la festa del Fantin; un’iniziativa organizzata dagli assessorati alle attività produttive e alla città dei bambini del Comune della Spezia realizzata con il contributo di Esselunga e dedicata a tutti i bambini. In programma giochi, spettacoli, circo, gonfiabili, laboratori e musica. Il programma della manifestazione coinvolgerà diversi spazi cittadini, sia nel centro storico che in periferia: Piazza Verdi, Piazza del Bastione, Piazzetta del Santo, Piazza Garibaldi, Piazza Saint Bon, Piazza Concordia, Oratorio di Fabiano, Piazza Brin, Piazza Aprigliano. Numerose le associazioni partecipanti agli eventi: Terzo Studio, Archi Mossi, Marco Neri, I Vagabondi, Mille Nuovi Mondi, Il Gomitolo, Prospezia, La Forgia del Tempo, Artemisia, Zoe, Federazione Italiana Baseball, A.S.D. Pallavolo Don Bosco, Circo Galleggiante, Street Kinght's, Tandem, Nasi Uniti, Aldo Guerrieri, A.S.D. Sunday, Gdr.Net, La Roccaforte Del Nord.





Ecco il programma di Venerdì 20 Luglio:



Piazza Verdi: giochi di ruolo e da tavola, palle colorate in acqua, laboratori, karaoke, clown, sculture di palloncini, magia e gonfiabili gratuiti.



Piazza del Bastione: spettacolo pindarico e dinosauro vivente



Piazzetta del Santo: laboratori e percussioni per bambini



Piazza Garibaldi: giochi di una volta, tiro alla fune, corsa coi sacchi e tappini



Piazza Saint Bon: laboratori storico-manuali



Piazza Brin: Un pony per amico - Cavalgiocare



Piazza Concordia: spettacolo di Aldo Guerrieri



Piazzetta Aprigliano (a Fabiano): letture animate di favole musicali