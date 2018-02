Fervono i preparativi per il Carnevale spezzino

Attività a partire dal mattino, tutti pronti per il concorso della mascherina più bella.

La Spezia - Conto alla rovescia per il Carnevale spezzino. Ricco programma di iniziative, il tradizionale concorso mascherato con le sfilate in costume in piazza Cavour si arricchisce di una valenza culturale che approfondisce le origini storiche di una manifestazione ancora più antica di quella viareggina.



L’evento clou è previsto domenica 11 febbraio in Piazza Cavour, con banchi gastronomici, sfilata delle mascherine e concorso a premi. L’amministrazione ha così voluto ricreare l’antica atmosfera del Carnevale spezzino, coinvolgendo sia il centro città, con la cittadella del Carnevale in piazza Cavour come luogo di incontro e di festa, sia piazza Verdi e il Quartiere Umbertino, da cui partiranno le due sfilate in maschera.



Programma:



A partire dalle ore 10.00: registrazione e iscrizione gratuita delle mascherine (0/12 anni) in piazza del Mercato.

Ore 12.30: A pranzo con Batiston in piazza Cavour; saranno presenti banchi gastronomici del Consorzio MAC (Mercato Agroalimentare Cavour).

A partire dalle ore 13.00: registrazione e iscrizione gratuita delle mascherine (0/12 anni) in piazza Verdi e piazza Brin.

Ore 14.00: inizio sfilate mascherate da piazza Verdi a piazza del Mercato e da piazza Brin a piazza del Mercato.

Ore 15.00: Batiston e Maìa daranno inizio al concorso mascherato:

fanti e fantèle in passerella.

Al termine le premiazioni:

Premio alla migliore mascherina maschile e femminile.

Premio alla mascherina più originale maschile e femminile.

Premio Battiston 2018 (maschera maschile che meglio ha raffigurato il carnevale spezzino).

Premio Maìa 2018 (maschera femminile che meglio ha raffigurato il carnevale spezzino).

Premio Re Carnevale (la maschera più irriverente e sprugolina del Carnevale).

Premio “Città della Spezia” alla migliore mascherata di gruppo

ed altri premi...