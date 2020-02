Federico Colli e il quartetto Guadagnini al Civico

La Spezia - Per il quarto appuntamento della nuova stagione, “Concerti a Teatro” - la rassegna di musica classica promossa dalla Fondazione Carispezia - porta sul palcoscenico del Teatro Civico della Spezia il giovane e talentuoso pianista Federico

Colli e il Quartetto Guadagnini, tra le più promettenti formazioni cameristiche d’Europa, per la prima volta insieme.

Selezionato dall’International Piano Magazine come uno dei “30 pianisti sotto i 30 anni che domineranno il mondo musicale negli anni a venire”, Federico Colli, classe 1988, si è imposto all’attenzione internazionale dopo aver vinto il Primo Premio al Concorso Mozart di Salisburgo nel 2011 e la Medaglia d’oro al Concorso Pianistico Internazionale di Leeds nel 2012.



Da allora si è esibito con alcune delle orchestre più rinomate al mondo e ha collaborato con direttori del calibro di Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Vasily Petrenko, Alpesh Chauhan, Sir Mark Elder, Dennis Russell Davies e John Axelrod. Di lui la prestigiosa rivista britannica Gramophone ha scritto: “ha brillantezza di lettura e una translucenza cristallina, che portano al cuore di tutto quello che suona”. Il Quartetto Guadagnigni, composto da Fabrizio Zoffoli al violino, Cristina Papini al violino, Matteo Rocchi alla viola e Alessandra Cefaliello al violoncello, si dedica dal 2012,

anno della sua formazione, al grande repertorio quartettistico classico e romantico, con particolare attenzione al repertorio del Novecento e alla musica del nostro tempo.Vincitore di premi internazionali, ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto in Italia e all’estero, oltre ad essersi esibito su RAI 5 in “Inventare il tempo”, una trasmissione ideata e condotta da Sandro Cappelletto, in una puntata dedicata al quartetto K 465 “le dissonanze” di Wolfgang Amadeus Mozart, su RAI 3 accanto a Corrado Augias e Giovanni Bietti nella trasmissione “Visionari”. È inoltre ospite regolare di trasmissioni ed emittenti radiofoniche dedicate alla grande musica quali Radio 3 e Radio Vaticana.



Il programma del concerto sarà dedicato, nella prima parte, ad una delle formazioni più rappresentative della musica da camera, quella del Quartetto, nella versione classica di Mozart, di cui proporranno il n. 1 in sol maggiore K 80, e avvolto dalle atmosfere tipiche della musica del compositore russo Dmítrij Shostakovich, il n. 8 in do minore, op. 110.

Nella seconda parte eseguiranno insieme il capolavoro cameristico di Schumann: il Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, op. 44. Alle 18 al Ridotto del Teatro Civico si terrà la guida all’ascolto del concerto, aperta al pubblico con ingresso libero, a cura di Piero Barbareschi, giornalista e critico musicale. Anche per questo appuntamento le note di sala del concerto saranno curate dagli studenti della classe di Storia della Musica del Conservatorio cittadino, con il coordinamento dei relativi docenti. La prevendita dei biglietti è attiva al Teatro Civico della Spezia, oltre che online su www.vivaticket.it. Info: www.fondazionecarispezia.it - Biglietteria del Teatro Civico (tel. 0187-727521). Info e programma completo “Concerti a Teatro”: www.fondazionecarispezia.it - tel. 0187.258617.