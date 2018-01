Febbre da carnevale, Spezia si prepara

La Spezia - Prende il via domenica prossima, 28 gennaio, il ricco calendario di iniziative dedicate al “Carlevà dea Spèza”, nell’ambito del programma organizzato dall’Associazione Prospezia insieme agli Assessorati alle Attività Produttive, Cultura e Turismo e Città dei Bambini del Comune della Spezia.



Alle ore 17.30 sarà inaugurata presso il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”, una mostra sul tema “Il Carnevale alla Spezia tra Ottocento e Novecento”, che resterà aperta fino a lunedì 19 marzo 2018, in occasione della festa patronale di San Giuseppe. L’evento è promosso dai Servizi Culturali del Comune della Spezia e dal Museo cittadino in collaborazione con l’Associazione Prospezia.

Progettata e allestita per la prima volta quest’anno, la mostra si pone l’obiettivo di diventare un evento ricorrente che apporti nuova linfa agli studi e alla conoscenza di un periodo storico di notevole importanza per la Spezia, ovvero l’arco temporale che va dal 1850 circa e giunge fino al secondo conflitto mondiale.



L’esposizione si concentra su un prodotto tipicamente spezzino: la canzonetta. Il Museo Etnografico ne possiede la collezione quasi completa grazie all’instancabile opera di raccolta di Giovanni Podenzana, che fu tra l’altro una delle figure promotrici di sfilate e carri carnevaleschi.



Unica voce viva e autentica della gente, la canzonetta era usata per fare satira e polemica: oggigiorno costituisce un documento interessante sia dal punto di vista linguistico- dialettale, sia dal punto di vista di storia cittadina per i numerosi riferimenti a fatti e personaggi dell’epoca. Tra i pezzi che saranno esposti i visitatori potranno leggere dieci canzonette ottocentesche recentemente restaurate dallo studio sarzanese Novare Servando, corredate da un’attenta analisi linguistica; si ripercorrerà la complicata storia dei personaggi carnevaleschi di Batistòn e Maìa, proponendo fogli volanti originali e si darà un inquadramento generale della storia del carnevale in città.



In parallelo ai preparativi della mostra è stato realizzato un progetto di alternanza scuola-lavoro, avviato con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi-Chiodo” (sezioni Operatore dell’Abbigliamento e Produzioni Tessili Sartoriali Triennio): gli studenti coinvolti hanno studiato e lavorato in classe e al Museo per riprodurre i costumi delle collezioni storiche provenienti da Biassa, ovvero quelli che tradizionalmente indossano Batistòn e Maìa. Il lavoro degli studenti, corredato da fotografie e disegni, sarà anch’esso presentato al pubblico durante l’inaugurazione della mostra: i costumi riprodotti saranno poi indossati durante le manifestazioni del Carnevale di quest’anno.



Un doveroso e sentito ringraziamento va a Rossana Piccioli e Piergiorgio Cavallini per il contributo nella redazione dei pannelli didascalici e nell’analisi dei testi dialettali.



Durante tutto il periodo di apertura della mostra sarà possibile, per le scuole, prenotare un laboratorio dedicato al carnevale e ai personaggi di Maìa a Batistòn "Storie da riscoprire: la tradizione del carnevale della Spezia"a cura del Museo e della Cooperativa Zoe e che, come tutti i laboratori della proposta didattica, ha un costo di euro 2,00 a partecipante.