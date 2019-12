Favole e Raot in libreria: "Per chi si ribella a stereotipi genere e famiglia"

La Spezia - Raot, Rete Anti Omofobia e Transfobia, presenta una lettura di favole per bambini grandi e piccini "che non hanno paura di essere ribelli in una società che ci vuole relegare in stereotipi di genere e preconfezionati modelli di famiglia", come si legge nella nota diffusa dalla sezione spezzina dell'associazione. Domenica 8 dicembre alle ore 16:30 presso la libreria LIBeRI TUTTI, Michela Scognamiglio presterà la sua voce per la lettura di due favole brevi "che ci trasporteranno in un mondo colorato e inclusivo", proseguono gli attivisti.



Ecco le favole, a suo tempo catalogate come 'fiabe gender' nel dibattito pubblico.



PICCOLO UOVO (Francesca Pardi): Piccolo uovo non vuole nascere perché non sa dove andrà a finire. Parte allora per un viaggio che lo porterà a conoscere i più diversi tipi di famiglia: Altan presta la semplicità del suo mondo felice per raccontare come ognuna di queste possa essere un luogo meraviglioso in cui crescere. Età di lettura: da 4 anni.

UNA BAMBOLA PER ALBERTO (Charlotte Zolotow e Clothilde Delacroix): Una bambola per Alberto ci invita a smontare immaginari e stereotipi di genere anacronistici e a sostituirli con visioni rispettose dei bambini, dei loro desideri e delle loro fantasticherie, dei loro bisogni di identificazione e differenziazione. Età di lettura: da 3 anni.

Evento Facebook: https://facebook.com/events/2501373906765438/