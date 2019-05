Favino interpreta Buscetta, al Nuovo e Astoria "Il traditore"

La Spezia - L’attesissimo film "Il traditore" uscirà al Nuovo e Astoria in contemporanea con il Festival di Cannes giovedì 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. La pellicola di Marco Bellocchio, presente nella selezione della kermesse cinematografica francese, avrà come protagonista Pierfrancesco Favino. “Un film di vendette e tradimenti che racconterà in filo e per segno le vicende legate a Tommaso Buscetta”. Così Marco Bellocchio ha voluto riassumere "Il traditore", pellicola attesissima in concorso al Festival di Cannes.



Il nuovo film del regista de "La Condanna" e "La Cina è vicina" (rispettivamente premiati con Orso d’Argento a Berlino e Leone d’Oro a Venezia) racconta il primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Nei primi anni ’80 è in corso una vera e propria guerra tra i boss della mafia siciliana per il controllo sul traffico della droga. Buscetta, conosciuto come il “boss dei due mondi”, fugge per nascondersi in Brasile e da lontano, assiste impotente all’uccisione di due suoi figli e del fratello a Palermo; ora lui potrebbe essere il prossimo. Arrestato ed estradato in Italia dalla polizia brasiliana, Buscetta prende una decisione che cambierà tutto per la mafia: incontrare il giudice Giovanni Falcone e tradire l’eterno voto fatto a Cosa Nostra. Al Nuovo proiezione alle 14.30 e 17, all'Astoria alle 21.