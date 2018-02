Fabrizio Moro vince Sanremo e arriva alla Spezia

Ad inizio marzo sul palco delle "Terrazze" il vincitore del Festival a disposizione dei fan per firmare le copie del suo nuovo album “Parole, Rumori e Anni parte 1” e per scattare tante foto insieme a loro. Domenica intanto arriva Marracash.

La Spezia - Al centro commerciale Le Terrazze sono in arrivo tre imperdibili appuntamenti dedicati alla musica e all’intrattenimento che vedranno alternarsi sul palco de Le Terrazze tre amatissimi artisti italiani: il rapper Marracash, il comico Claudio Lauretta e il cantante Fabrizio Moro. Durante la serata di domenica 18 febbraio, dalle 18, il rapper Marracash si esibirà per tutti i suoi fan in un trascinante showcase, introdotto dal mitico Carletto DJ, il simpatico vocalist di Radio RTL 102.5. L’artista milanese, apprezzato da tantissimi giovani per le sue rime trasgressive e l’originale pseudonimo dovuto alle sue origini siciliane, coinvolgerà tutti gli ospiti in una entusiasmante serata carica di energia e divertimento.



Gli show continuano domenica 25 febbraio, dalle 17, in compagnia del comico e imitatore Claudio Lauretta che sarà il protagonista di un frizzante pomeriggio a Le Terrazze. L’artista, che durante la sua carriera ha calcato i palchi dei più noti programmi televisivi di intrattenimento come “Colorado” e “Zelig”, animerà la galleria commerciale con un simpatico spettacolo e conquisterà il pubblico con tante battute e imitazioni.



Per chiudere questa serie di appuntamenti, domenica 4 marzo, dalle ore 17, Fabrizio Moro salirà sul palco de Le Terrazze per regalare al pubblico una fantastica serata all’insegna della musica italiana. Il talentuoso cantautore, reduce dalla recentissima vittoria del 68° Festival di Sanremo insieme ad Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, sarà a disposizione di tutti i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album “Parole, Rumori e Anni parte 1” e per scattare tante foto insieme a loro.



Luca Paradisi, direttore del centro commerciale, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere tanti ospiti importanti del mondo dello spettacolo e offrire ai nostri visitatori nuovi momenti di svago e intrattenimento. E’ molto importante per noi coinvolgere i giovani e le famiglie del territorio con proposte sempre più moderne e accattivanti!”