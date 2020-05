Eventi senza pubblico, Arcola ci prova in virtuale

La Spezia - Mercoledi 3 giugno alle 21 prende avvio il progetto di presentazioni in diretta facebook di autori ed editori, promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Arcola. "In questo modo - spiega l'assessore Sara Luciani - siamo riusciti a superare il divieto di eventi in presenza, realizzando un primo calendario interessante di incontri fruibile on line da tutti, se il progetto avrà successo potremo pensare di proseguire anche più avanti". Il primo appuntamento è con Viviana Sgorbini titolare della casa editrice Tomolo Edigiò, si parlerà della raccolta di fiabe e racconti di Giliola Roversi, amata e stimata maestra arcolana ormai scomparsa, ma sarà anche l'occasione per scoprire come le case editrici si siano riorganizzate in questo periodo di quarantena. Le interviste saranno curate da Daniela Tresconi, dipendente del comune presso l'area

pianificazione e sviluppo. Il progetto è stato inserito nel Maggio dei Libri.