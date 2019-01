Eventi per tutti nel week end della Fabbrica

La Spezia - Comincia domani, venerdì 11 gennaio il primo fine settimana dopo le festività natalizie, con alcune delle iniziative più amate della Fabbrica: alle 15 inizia la prima edizione del 2019 del Baratto del libro, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Santo Stefano, arricchito alle 16.30 la classica merenda a km zero, curata dalla Proloco Arcolana per proseguire alle 17.30 con la presentazione, curata dal Circolo dei Lettori ad Alta Voce della Spezia, del libro “Il mio Iraq” di Dario Petucco, sarà presente l’autore. Sempre domani, venerdì, ed ancora sabato dalle 17 alle 19 riprendono gli appuntamenti con i “laboratori del gioco e della fantasia” proposti dalla Cooperativa Zoe a tutti i bambini. Per tutti gli altri visitatori, sempre sabato, alle 16.00, appuntamento con uno dei capolavori di Agata Christie, “Trappola per topi”, la cui riduzione teatrale va in scena a Londra ininterrottamente da oltre 50 anni. Alla Fabbrica sarà presentata con una lettura drammatizzata dai componenti del Club del giallo con la regia di Beppe Mecconi.

Domenica infine ritorna l’appuntamento mensile con il ballo con musica dal vivo: in questa occasione protagonista a partire dalle ore 16 sarà “Clelia e la sua orchestra”