Europa e Cinema, il secondo appuntamento è con “The Post”

La Spezia - Prosegue la rassegna cinematografica Europa e Cinema, un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza promossa dal Centro Europe Direct della Provincia della Spezia: in programma per lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso il Cinema Il Nuovo della Spezia (Via Colombo, 99) il secondo appuntamento della rassegna con la proiezione del film The Post. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Diretto da S. Spielberg, The Post racconta i rapporti e le strategie top secret tra USA e Vietnam. Katharine Graham, prima donna al timone di un prestigioso giornale come il Washington Post, sarà chiamata a decidere se dare voce o meno ad un vero e proprio scandalo di Stato, mettendo a rischio la sua azienda, la sua carriera e i suoi giornalisti. Protagonisti del film Meryl Streep e Tom Hanks.

Tema della rassegna è la parità di genere, e The Post andrà ad approfondire il tema “le donne e il lavoro”. In Europa persiste un divario occupazionale tra uomini e donne: nel 2017 nell’UE il 66,5% delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni lavorava, contro il 78% degli uomini. Molte donne ad oggi non hanno ancora raggiunto la piena indipendenza economica, e per le donne che lavorano persiste un divario retributivo di genere: le donne nell’UE guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini e sono sottorappresentate nelle posizioni decisionali in ambito politico ed imprenditoriale.

Nel 2017 l’UE ha presentato un piano d’azione per colmare il divario retributivo tra donne e

uomini. Il piano affronta questioni quali gli stereotipi e l’equilibrio tra vita professionale e vita

privata e invita i governi, i datori di lavoro e i sindacati ad adottare misure concrete per garantire che la retribuzione delle donne sia determinata in modo equo.

La rassegna si concluderà lunedì 25 novembre con la proiezione del film “Il vizio della

speranza” alle 20.45 presso il Cinema Il Nuovo.

Per informazioni: www.europedirect.sp.it Facebook: Europe Direct Provincia della Spezia