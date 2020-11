Escursione a Bocca Lupara, domenica col Cai tre diverse partenze garantiranno il distanziamento sociale

La Spezia - Il Comune della Spezia e la sezione del Club Alpino Italiano della Spezia, in considerazione delle attuali restrizioni imposte dalle norme anti-covid per la zona arancione, vogliono ricordare a tutti i cittadini le molteplici possibilità che offre la rete sentieristica locale di svolgere un'attività fisica all'aria aperta, senza la necessità di impiegare o quasi l'auto. Si è realizzato un progetto, i cosiddetti "Sentieri ad anello", proponendo una serie di tracciati partendo dalla città, con un senso di percorrenza obbligato affinché non avvengano incroci, garantendo cosi il distanziamento sociale.



E domenica 29 novembre il Cai organizza un'escursione al sito di Bocca Lupara, la grotta posta in sponda destra del canale Cantarana in località La Chiappa. Durante il tragitto verranno date informazioni sull'ambiente carsico attraversato e più nello specifico sul Progetto. L'escursione, che avrà come accompagnatori Luca Piaggi, Alessandro Bacchioni, Paolo Tonelli, Riccardo Micheli, Gianmarco Simonini e Giuliano Sarbia, partirà da Rebocco (di fronte alla farmacia) utilizzando il sentiero 521; sono previste tre fasce orarie: alle 9, alle 10 e alle 11. Equipaggiamento consigliato scarpe da trekking e bastonicini (difficoltà percorso E, dislivello 80 metri) Per chi volesse prolungare per proprio conto l'escursione, che dal sito della grotta è possibile tramite sentieri, raggiungere il Monte Parodi, La Foce e la parte orientale della città. Chi non fosse socio del Cai dovrà sottoscrivere un'assicurazione di 10 Euro. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai seguenti numeri: 339/8373537 347/1634537.



Alla partenza verrà ritirato il modulo di autodichiarazione, concernente il rispetto delle attuali normative in merito alle procedure anti Covid-19 e al comportamento da tenere nel corso delle escursioni. È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant'altro lungo il percorso, tutto va portato a casa cosi come i rifiuti. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l'immediata esclusione dall'escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri soci.