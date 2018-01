Esce Fosforo, seconda opera di Matteo Fiorino. Che apre alla ricerca musicale

In anteprima su Rockit.it, l’album uscirà il 6 gennaio.

La Spezia - A tre anni dal disco d’esordio “Il masochismo provoca dipendenza”, è uscito oggi in anteprima per gli utenti di Rockit.it la seconda fatica di Matteo Fiorino. Registrato e missato da Nicola Baronti presso "La Tana del Bianconiglio" di Peccioli (Pi) per Phonarchia dischi / Audioglobe, si chiama “Fosforo”, viaggio senza mappa, consumata in nove tappe tra Bologna, La Spezia e i mari della Grecia, nella schiavitù della propria libertà. L’amore, l’amicizia e la morte sono i temi che ricorrono come echi lontani di un vissuto alla deriva, condizione ben nota a Fiorino, che per mestiere naviga tutte le estati: “il mare continua ad essere il luogo dove mi sento più quieto, dato che è in continua agitazione come lo sono io, e rimane anche l’unico luogo che io conosca dove esiste soltanto il presente, un solo e continuo tempo presente.”



Fosforo è suonato da Matteo Fiorino, Lidio Chericoni (Shiva Bakta) e Matteo Sideri (Tegu), con la partecipazione di IOSONOUNCANE, Etruschi from Lakota, Ottone Pesante, Calvino e tanti altri. Distaccandosi dalle sonorità folk ’70 del primo album, Baronti apre la ricerca musicale di Fiorino a un respiro internazionale, in un continuo rimando tra black music, psichedelia, progressive, jazz ed elettronica. Un insieme di sonorità rivela le nuove geometrie compositive tracciate da Fiorino, che abbandona l’ironia vernacolare del primo album per una scrittura più sobria, asciutta e sarcastica. Clicca qui per ascoltarlo in anteprima.