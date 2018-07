Erpici, il nuovo progetto dei Mitilanti dentro il programma di Spark

La Spezia - “sPARK! festival: Dentro e fuori le mura”, uno dei progetti sostenuti dalla Fondazione Carispezia attraverso il bando “Eventi Culturali 2018” nel settore dell’arte e cultura, prosegue con un calendario ricco di appuntamenti. L’associazione il Cigno insieme al Poggio Orto Bar e altri soggetti del territorio daranno vita a una serie di iniziative culturali fino a settembre 2018 presso il Parco delle Clarisse, ai piedi del Castello San Giorgio della Spezia e in alcuni comuni della Vallata del Vara.

I Mitilanti, collettivo di poeti spezzini, presentano una nuova serie di appuntamenti all’interno di Spark!Festival, Erpici. Una rassegna itinerante in quattro date, con la quale i ragazzi con la maglia a righe, in collaborazione con il consorzio Il Cigno, e sempre all’interno del ricco cartellone di sPark!Festival, porteranno i loro versi nei borghi della Val di Vara.

Si comincia mercoledì, 25 luglio, a Valeriano, dove si esibiranno Andrea Bonomi e Francesco Terzago, detto "Il Marchese", con lo spettacolo “Le parole che abbiamo in comune”, un reading che vedrà i due poeti protagonisti di un dialogo informale sugli spazi letterari che entrambi abitano. La selezione dei testi che leggeranno, nell’arco di un’ora, riguarda i temi e le sensazioni che attraversano, senza alcuna esclusione, l’umana ventura: il lavoro, i rapporti sentimentali e la quotidianità. Luoghi e situazioni entro cui scorgere improvvise brecce di immaginifica libertà.

“Siamo molto eccitati – fanno sapere dal quartier generale dei Mitilanti – per questa nuova avventura. Dopo il successo che ha riscosso e sta riscuotendo Palamiti, con Erpici vogliamo abbracciare con le nostre parole tutto lo spezzino, perché siamo certi che questo non sia solo un golfo, ma un intero territorio per poeti”. Erpici continuerà ad agosto e settembre secondo il seguente calendario: 8 Agosto, Tivegna, Alfonso Pierro in Canti dalla valle. 22 agosto, a Madrignano, Filippo Lubrano e Manuel Picciolo in Poesie per aeroporti e stazioni. 5 settembre, a Pignone, Andrea Fabiani in Quel poco che so. La rassegna, sPARK! Festival, alla sua seconda edizione, si arricchisce e prende nuove forme allargando le sue radici verso i comuni del Vara e proponendo un calendario ricco per l’estate spezzina che tocca diversi temi: danza, poesia, musica leggera e classica. Il progetto si avvale del contributo di molte associazioni e realtà del territorio: oltre i comuni coinvolti, l’Associazione il Cigno, Associazione Mitilanti, Conservatorio Puccini della Spezia, Accademia La Voce, Gruppo fotografico Obiettivo Spezia. sPARK! Festival è ospitato dall'associazione Orti di San Giorgio all'interno del Parco Delle Clarisse, uno spazio che è molto più di un parco.

È un "community Garden" un orto e un giardino condiviso. È un'area verde dentro alla città che contribuisce al sistema ambientale, al microclima, alla biodiversità. Una realtà cittadina da vivere, valorizzare, sostenere. Per info sul community Garden, diventare volontari e donazioni: ortidisangiorgio@gmail.com info e prenotazioni aperitivi e cene: Andrea 340. 2415669 www.facebook.com/ilpoggiortoba