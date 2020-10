Eros Pagni protagonista del film di Biazzi

A 81 anni l'attore torna davanti la macchina da presa in un film ambientato nello Spezzino, sua terra d’origine.

La Spezia - Mentre il mondo del cinema è in ginocchio, Remor Film annuncia il nome dell’attore protagonista del film che verrà girato nello spezzino. Già al Tgr di agosto, il regista CarloAlberto Biazzi aveva parlato del personaggio del nonno, il fulcro di tutta la vicenda. Ora è ufficiale, Eros Pagni tornerà davanti la macchina da presa e interpreterà la figura di un nonno che farà conoscere il mondo al proprio nipotino attraverso le sue favole.



Il regista Biazzi, che nel 2017 aveva presentato al festival di Cannes “Il padre di mia figlia” dice: "Non vedo l’ora di lavorare con lui. È un sogno che si realizza, Pagni è uno dei più straordinari attori italiani". Il film, ambientato nel dopoguerra, una storia drammatica ma piena di speranza, è stato scritto dal regista insieme a Sergio Pierattini. La fotografia sarà affidata a Luciano Tovoli, i costumi a Massimo Cantini Parrini e le musiche a Pericle Odierna.

Nel progetto è coinvolta anche la Genova Liguria Film Commission. Nel cast, al fianco di Pagni, per ora confermate le attrici Rossella Pugliese e Claudia Scaravonati. Vista l’emergenza Covid, la produzione spera di girare il film entro la fine del 2021.